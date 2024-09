Gallos del Norte llevará el freestyle a internos de la prisión de Monterroso

Integrantes de la plataforma social Gallos del Norte llevarán el próximo día 26 al centro penitenciario de Monterroso el freestyle y, en definitiva, las rimas improvisadas que son un poco rap, un poco regueifas y un poco poesía, tal y como lo describe Álvaro Pumares, director de la entidad y manager que elogia un género urbano que está "en auge".

Pumares y el artista lucense Sozat, "uno de los mayores talentos que hay en Galicia" y que forma parte de la plantilla de Gallos del Norte, desvelarán los entresijos de esta modalidad, harán demostraciones y ejercicios en los que podrán participar los reclusos, pero, lo más importante, explicarán cómo el hip hop y el freestyle, "ayudan a mejorar la vida".

"Son música, y la música es un lenguaje universal; ayudan a soltarte, conocer gente, aprender vocabulario, descubrir cosas de ti que no sabías, desarrollar tu creatividad y memoria, aprender a reírte y, sobre todo, a no juzgar, porque quedan muchos prejuicios por eliminar", reflexiona el joven coruñés, quien se acercó al rap con apenas doce años de la mano de su mejor amigo, en el colegio. Allí presenció una batalla de freestyle y "ahí vi que se mezclaba creatividad, música, humor, que era todo muy ágil, y me encantó".

Fue en el colegio donde conoció lo que acabaría siendo su pasión, pero no puede evitar ser crítico con el actual "sistema educativo industrial" que "no tiene interés en desarrollar el talento de los chavales más allá de la inteligencia lógico-matemática, dejando de lado la artística", lamenta.

Gallos del Norte trabaja mano a mano con centros educativos, donde desarrollan talleres y a donde "llevamos una visión un poco más alternativa, animando a la gente a ser ella misma", pero también con personas mayores y colectivos vulnerables, como es el caso del centro penitenciario de Monterroso, donde recalarán por primera vez con un formato que es "taller, charla, show".

¿Qué es Gallos del Norte?

Álvaro Pumares cuenta que la plataforma Gallos del Norte —que plasma sus novedades en web y en el Instagram @gallosdelnortegz— nació en 2020 y sus lemas son Galicia rima unida y De Galicia para el mundo. Después del verano "de mayor actividad desde que comenzamos", asegura, planean ya un calendario que incluye aspiraciones "a nivel social y educativo".

Su objetivo es "conectar a todos con todos, organizadores y artistas", añade el joven, al que acompañó en sus inicios Nicandro Puime y a los que luego se unieron Diego Castro y Pablo Cajiao. Ahora ya son un nombre fijo en eventos como O Marisquiño, que el próximo año cumplirá sus 25 años.

"Nosotros acompañamos a los artistas en lo más difícil de la carrera, cuando se pasa de ser under a profesional. Pretendemos ayudar y no ser un tapón para nadie", explica Pumares, quien se define como "un manager que rapea. Me sirve para despejar la cabeza".

¿Y su consejo? "Si te gusta, rapea con la mente en blanco, improvisa, lánzate a la piscina. Las mejores rimas salen de forma mágica, improvisada".