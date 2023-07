Galego con memoria rioplatense

Mariela Sánchez lembra unha historia. Non a viviu ela, senón o seu avó paterno, José, que foi un daqueles mozos que tantas cousas deixou atrás no seu Monterroso natal para embarcarse cara a América. "Non cheguei a atopar aínda a listaxe dos pasaxeiros daquel barco", conta hoxe en perfecto galego. Pero non hai dúbida de que a historia, a da corentena dos pasaxeiros no porto de Buenos Aires, a das condicións tan duras da viaxe, foi real. A pesar de ela non a escoitar xa nunca da boca do avó.

Quen sabe se por iso a Mariela Sánchez lle gustaron as historias, se foi ese rumor das idas e voltas das xeracións, das historias que semellan imposibles, o que lle fixo estudar Letras na universidade desa cidade que tamén foi e é unha Galicia estendida na outra beira do Atlántico. O que é seguro é que ese oído atento a levou a seguir o rastro da lingua que a súa familia deixara atrás.

Mariela é unha das 40 persoas de distintos lugares do mundo -en total, de 20 países- que dende o 3 de xullo participan na trixésimo terceira edición do curso de verán de lingua e cultura galegas que a Real Academia Galega organiza da man do Instituto da Lingua Galega da USC para persoas de fóra de Galicia. É a segunda vez que está aquí, logo de facer o primeiro curso hai xa máis de dez anos.

Das raíces da súa familia en Monterroso, por parte do avó -José Sánchez Silvela-, ou en Palas de Rei, de onde era a súa avoa, María Soledad Vázquez, xa non atopou nada. Pero ese baleiro non só é nostalxia e morriña, como ela di. É algo tamén que se emociona ao camiñar por Compostela, ou facendo unha xestión nun banco nesta mesma lingua. "Quen lles diría a eles, aos meus avós, que a súa neta ía estudar esta lingua no ámbito académico!", exclama, ou que a fose utilizar con persoas de Polonia ou de Rusia, ou con amigos arxentinos que aproveitan un ratiño de bus para practicar. Ela é, de feito, a primeira xeración que na familia puido acceder aos estudos universitarios, como tamén pasou deste lado para a meirande parte da xente da súa idade.

Talvez tamén foron eses baleiros os que a levaron a perfilar o tema da súa tese de doutoramento, para a que contou cunha bolsa do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), o equivalente arxentino ao CSIC. Durante anos, Mariela investigou sobre a transmisión da memoria do pasado traumático e a súa ficcionalización na narrativa.

Ela xa entrara en contacto co mundo dos centros galegos de Arxentina. Tamén fixera o Celga, cando a Xunta de Galicia aínda enviaba docentes a este país. Así e todo, foi coñecer os ciclos de lectura que organizaban unhas colegas no Café Tortoni -o mítico café da Avenida de Mayo onde se reunían no exilio Luís Seoane, Rafael Dieste, Arturo Cuadrado ou Lorenzo Varela- o que supuxo un punto de inflexión nesta historia, talvez tamén porque o ciclo primeiro ao que accedeu versaba sobre a Guerra Civil na literatura. Por unha banda, algunhas das referencias alí tratadas, como a de Suso de Toro, pasaron a integrar o corpus da tese. Pola outra, as conversas alí mantidas animárona máis a estudar a lingua, ou a divulgala, cunha cátedra libre na Universidad de La Plata, onde dá aulas.

Di Mariela que non lembra da lingua galega máis que algún retallo do refraneiro da súa avoa. Ou da radio que o seu pai escoitaba no fondo da casa, case a contracorrente do resto. Hoxe é unha das cinco persoas que gozaron dunha das cinco bolsas destinadas a estudantes de América Latina. E aquí está. Preparando xa as cousas para volver, e para que moito vaia con ela. "Para min esta lingua é unha riqueza", di. Ela, para a lingua, tamén.