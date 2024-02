O IES Arzúa aposta desde o principio pola formación agraria

Saber de onde vés para saber a onde vas. Esa é a premisa que parecen seguir no IES de Arzúa, un centro que este curso celebra as súas catro décadas de vida e que, desde os seus inicios, apostou forte polo sector agrario, conscientes de onde están: unha comarca na que o sector primario, como di a palabra, prima.

Entre a súa oferta en Formación Profesional, na que xa non entran máis modalidades "porque el espacio para nuevas aulas ya se agotó; habría que reformar", din desde o instituto, avanzan a pasos axigantados en todo o vencellado ao medio rural e ao forestal, un eido profesionalizado -cada vez máis se cabe- e necesitado de persoal. Neste último ofertan o ciclo superior de Xestión Forestal e do Medio Natural, en modalidade ordinaria e dual. Só nel hai medio cento de alumnos dos 330 totais do instituto. Deles, a metade son rapaces de FP -incluída Administración-, porque é o futuro.

Carlos Iglesias é docente en Xestión Forestal. Recoñece a amplísima saída laboral que ofrece esta formación: "Aparte de trabajar en el monte con procesadoras y autocargadores, muchos exalumnos están en brigadas forestales, como agentes medioambientales, en viveros...". E tal é o nivel de demanda que "temos alumnos que están contratados xa antes de acabar o ciclo". E é coa práctica co que máis se aprende. "Aquí damos la pincelada, lo básico, pero ahí fuera, la empresa, es lo que complementa", sostén a directora, Araceli Carballeira, quen fala da necesidade de "cambiar o chip, reinventarse; hay que acercarse a los chavales y atraer a las empresas". Ambos concordan, ademais, no lonxe que queda aquilo de que "FP era para los que no valían para estudiar; es todo lo contrario. Mira, tenemos una alumna que es bióloga y que aquí se dio cuenta de que no sabía muchas cosas, por ejemplo, de micología".

Coinciden tamén en falar do auxe da rama forestal: "Hubo un aumento enorme de alumnado desde la pandemia, incluso desde la crisis de 2008", engaden.

Para mostra, a necesidade de crear a nova Aula de Tecnoloxía Aplicada, cuxo proceso de equipamento acaba de darse por rematado. Conta xa cun simulador -"éramos el único centro de Galicia dependiente de Educación que no lo tenía, lo solicitamos y el Ministerio y la Consellería nos dieron 55.000 euros", recorda Iglesias- polo que pasan os alumnos do ciclo medio de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural, así como os de Xestión Forestal, os de bacharelato e os de Tecnoloxía da Eso. Pantallas, canón láser, dúas motoserras -unha delas eléctrica, que facilita a subida á árbore, e con bluetooth-, un dispositivo de medición de distancia a tempo real a través de móbiles ou tabletas chamado Moasure Pro e un dron de 360 graos completan as ferramentas que apoiarán a formación educativa. "Este material nos sitúa a la vanguardia en este ámbito en la provincia de A Coruña", engade Carlos Iglesias.

O coruñés Gabriel Bande é un dos estudantes de 1º de Xestión Forestal. Nun primeiro momento quixo dedicarse ao Seprona pero "me di cuenta de que esto se acercaba más a la naturaleza", di, satisfeito coa experiencia que lle está aportando esta formación. "Estoy encantado con el centro y los profesores", engade el aos mandos do simulador que o sitúa en pleno monte durante unha talla de madeira, "al principio dudaba entre Lourizán y el IES de Arzúa, pero a este lo puse de primero por las buenas críticas que hay de él". Non se equivocou, tal e como recoñece, valorando ademais que "las prácticas en el exterior se hacen desde el primer momento".

E por esa aprendizaxe didáctica pelexan desde o claustro de profesores, incentivando as saídas e atraendo charlas prácticas como a xa realizada por un antigo alumno, pioneiro no centro en focalizar un traballo de fin de ciclo no uso de drons, ou a formación a cargo dun dos once resineiros que hai en toda Galicia.

Non menos importantes para apuntalar o sector primario son os ciclos de Paisaxismo e Medio Rural, Produción Agroecolóxica ou Agroxardinaría e Composicións Florais, algúns dos cales incorporaron a modalidade dual, o que favorece que se mitigue a demanda de traballadores. "Las empresas nos piden gente constantemente, incluso lo hacen particulares con pequeños huertos", engaden.