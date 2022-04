Los 'foliadeiros' invadieron Melide

Había muchas ganas de Foliada en Melide y la cita, desde luego, no defraudó. Es cierto que la decimoquinta edición tardó en llegar. Le correspondía haberse celebrado en 2019, pero la renuncia del colectivo cultural O Castelo a seguir organizándola por discrepancias con el anterior gobierno local, primero, y dos años de pandemia, después, hicieron que no se pudiese recuperar hasta este pasado fin de semana.

Un pasacalles. TURISMO MELIDE

Organizada ahora directamente por el Concello, la Foliada de Melide volvió a convertir la localidad en la capital de la música tradicional y las ganas de fiesta se reflejaron en los miles de foliadeiros que tanto el sábado como el domingo invadieron las calles al ritmo de las gaitas y panderetas.

Si durante la mañana y mediodía del sábado el concurso de cantos de taberna —en el que los tres primeros clasificados fueron las agrupaciones Os do Fondo da Barra (A Coruña), @s [email protected](A Coruña) y Os Amigos de túa Prima (Arzúa)— fue el que acaparó buena parte de la atención, el ambiente no se resintió a lo largo de la jornada y, a medianoche, la Praza do Convento se llenó hasta los topes para seguir en directo el concierto de Comando Curuxás.

Ambiente en una de las calles del casco antiguo. TURISMO MELIDE

Pero a pesar de lo mucho que se trasnochó, el domingo la mayoría optó por madrugar para seguir disfrutando de un programa de lo más variado.

La muestra de artesanía reunió en la Rúa do Convento un buen número de puestos llegados de distintos puntos de Galicia, hasta conformar una variada exposición de instrumentos musicales, trajes tradicionales, tallas en madera y otros productos de piedra o cuero, que muchos no se resistieron a adquirir.

El desfile de gigantes y cabezudos o la presentación en la capilla de San Antón del libro O toque pechado fueron otras de las propuestas de la mañana y que no hacen sino demostrar que la Foliada de Melide es una fiesta abierta y plural, con opciones para todos los gustos y edades.

Y es que si la sesión vermú, amenizada por Cé Orquestra Pantasma, contó con un ambiente inmejorable, después de la comida las propuestas de entretenimiento estaban ya dirigidas a un público más familiar, con la representación de una obra infantil, a cargo de la compañía Migallas Teatro.

Desfile de gigantes y cabezudos. TURISMO MELIDE

En la Praza Pozo Pequeno, los más jóvenes también pudieron disfrutar de una sesión de juegos populares, mientras que a la misma hora, pero en la Praza do Convento, la asociación cultural Xirandola impartía una muestra de baile tradicional.

Pero el número fuerte de esta decimoquinta edición de la Foliada todavía estaba por llegar. La actuación de Tanxugueiras, programada para las 19.00 horas en el parque Rosalía de Castro, comenzó a llenar de público este recinto una hora y media antes.

El tirón del terceto conformado por las hermanas Sabela y Olaia Maneiro y Aída Tarrío no dejó indiferente y su apuesta por la reinterpretación de la música tradicional gallega hizo bailar y disfrutar a un público que se volcó con ellas desde el primer momento.

Y es que parafraseando su tema Terra, con el que casi llegan al festival de Eurovisión, no cabe duda que la recuperada Foliada de Melide regresó al calendario festivo gallego "pra quedar".