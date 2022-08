El Festival Agrocuir apuesta por más diversidad y una mejor accesibilidad

La nueva edición del Festival Agrocuir apuesta por más diversidad entre los artistas y una mejor accesibilidad para discapacitados y personas mayores. El evento por la diversidad sexual, afectiva y de género se celebrará este próximo fin de semana en Monterroso. Su completo programa incluye actividades musicales, artísticas y culturales, todas ellas enfocadas hacia la puesta en valor del feminismo, el ecologismo y el respeto a la diversidad.

La diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar Garcia Porto, y el presidente de la asociación Agrocuir da Ulloa, Adrián Gallero, acompañado de otros miembros de la entidad, presentaron ayer en el Pazo de San Marcos de Lugo esta nueva edición del festival.

La Diputación de Lugo colabora con esta cita financiando el concierto de Xosé Lois Romero & Aliboria. Pilar García explicó que "o noso rural está cheo de xente con ideas innovadoras, que o que necesitan son políticas públicas para axudar a que saian adiante".

Adrián Gallero avanzó que la temática de este año se fundamenta en que "non hai nada máis quir que a natureza, é dicir, nesta hai unha diversidade infinita de especies, cores e funcións ecosistémicas, que son as que nos permiten vivir e ás que hai que coidar".

El presidente del colectivo Agrocuir indicó que en esta edición se cumplen dos tareas pendientes, "por unha banda no programa de actividades hai máis persoas trans e non binarias, que era algo que tiñamos pendente, e por outro incluímos medidas que melloran a accesibilidade do festival para persoas con discapacidades e maiores".

PROGRAMA. Las actividades se iniciarán el viernes 27 a las 12.00 horas, con la actividad Agrocuir en Letras. Por la tarde, a las 17.00, habrá la Performance Nelu Vermouth y la actividad proseguirá con varias propuestas hasta pasadas las 2.00. Ya el sábado 28, a partir de las 12.00 horas, habrá diferentes talleres. También se podrá disfrutar de sesión vermú, espectáculos de teatro o del concierto de Xosé Lois Romero & Aliboria. El festival se cerrará a las 1.30 horas con la denominada Sesión Golfa. El programa completo de esta edición se puede consultar en la web festivalagrocuir.wordpress.com.