O Festiulloa busca micromecenado ao non recibir unha axuda pública coa que contaban

O Festiulloa, ao final, resultou ser el mesmo un bosque. Cando os seus organizadores se enteraron hai uns días de que un dos concellos da comarca non aportaría a cantidade coa que contaban para celebralo, lanzaron unha campaña de micromecenado, e en cada recuncho da Península foron asomando as colaboracións, un bosque de apoio que xa reuniu nunhas horas 2.200 euros dos 5.000 solicitados, pero que sobre todo lles deu ánimos para continuar co proxecto e seguir remando contra corrente.

O Festiulloa naceu hai tres lustros en Antas de Ulla da man do violinista Rudi Esteban e da bióloga Sandra Goded. Os dous querían levar a música de cámara a esta zona rural, atravesar esa fronteira que acostuma restrinxila ao ámbito urbano. Pero, sobre todo, con ela querían chamar a atención sobre unha realidade cada vez máis alarmante: a destrución dos bosques, tanto os da comarca como os que nos fan respirar a quilómetros de distancia. Que sexa ese o obxectivo do festival fai que as artistas participen de xeito solidario, sen recibir remuneración.

A organización só cubre os gastos de desprazamento, manutención e aloxamento, que tamén se axustan todo o posible, xa que acostuman ser veciñas e veciños da zona os que abren ás portas das casas aos participantes. «Artistas de primeiro nivel que están vindo a esta comarca de maneira gratuíta», indica Goded, que lamenta que «logo de tantos anos teñamos que estar loitando pola financiación coma se fose o primeiro, sen ter nunca nada seguro». Este ano, ademais dos 30 músicos participantes, virá tamén a coral Maestro Barbieri, con 30 integrantes.

A asociación que Goded e Esteban montaron hai anos, Quercus Sonora, custodia hoxe 12 hectáreas de bosque na zona. Durante os días do festival programarán unha ruta para coñecer algúns dos seus espazos. Ademais, o venres 4 de agosto, a igrexa de San Miguel de Monterroso acollerá un concerto ás 20.30. O día 5, á mesma hora, a casa escola de Peibás acollerá outro, e a música se pechará cunha proposta nocturna baixo o carballo emblemático de Amoexa, en Antas, que levan anos pedindo que sexa recoñecido no catálogo galego de árbores senlleiras.

Benjamin Britten, Bach, Arvo Pärt, Caroline Shaw ou Dvorak serán algúns dos compositores interpretados nestas xornadas. O día 5 de agosto contarán na casa da cultura de Monterroso cunha charla de Adolfo Cordero Rivera, profesor da Universidade de Vigo e coñecedor da deforestación do Amazonas polos cultivos de soia ou as macrogranxas cárnicas, unha deriva de destrución do bosque que tamén se ve nunha Ulloa «cada vez máis destruída polo eucalipto» e que Quercus Sonora quere seguir defendendo.