A Festa do Queixo despídese cun nivel de vendas "brutal"

Milleiros de persoas fixeron que este domingo quedase pequena a vila de Arzúa. Visitantes e veciños acudiron en masa para despedir a cuadraxésimo novena edición da Festa do Queixo, que pese ás malas previsións meteorolóxicas, soubo como manter o tirón. E non solo mantelo, senón incluso superalo.

Foron dez as queixerías da denominación de orixe Arzúa Ulloa as que estiveron presentes no recinto feiral e desde unha delas, Pazo de Anzuxao, Noelia Sampayo aseguraba que o nivel de vendas da fin de semana, e especialmetne do sábado, foi "brutal". Eles acudiron con 600 quilos de produto e, aínda así, onte conseguiron esgotar todo e víronse obrigados a repoñer algunha das súas referencias.

Pola súa parte, Luis Lamas, de Queinaga e presidente da DOP Arzúa Ulloa, acudiu con máis de 400 quilos de queixos e cualificaba a convocatoria, unha vez pechados os postos, de "moi, moi boa". Falaba en nome dos seus colegas de denominación e aseguraba que "se pode dicir que conseguiron vender todo canto levaban".

E é que o recinto feiral, con arredor de 70 expositores, dos cales 57 eran queixerías, foi un fervedoiro de público —só este domingo chegaron a Arzúa 40 autobuses ateigados de persoas—, como tamén o foi a carpa instalada para albergar os concertos do Festival do Queixo. A actuación de Arde Bogotá superou todas as expectativas da organización, polo que de cara á vindeira edición, a número 50, barallan de que maneira "mellorar", polo que non descartan unha nova localización, de maiores dimensións.

A música de De Vacas, Guadi Galego e Fillas de Cassandra foi a indicada para pór o broche de ouro e, así, deixar con ganas de máis aos afeccionados a queixear.