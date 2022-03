La Festa do Queixo de Arzúa regresa con récord de producción en la D.O.

La Festa do Queixo de Arzúa congregó a millares de personas deseosas de disfrutar de una celebración que pone en valor el queso de primerísima calidad de la Denominación de Origen Arzúa- Ulloa, que es la segunda de mayor producción de España y que batió su récord anual "con máis de catro millóns de queixos etiquetados ", según explicó el presidente del consejo regulador, Xosé Luis Carreira.

La cita tuvo como pregonera a la atleta Susana Rodríguez Gacio, nacida en Vigo pero con raíces mindonienses. La campeona paralímpica de triatlón en Tokio 2020 expresó su admiración por la gente que trabaja cada día para elaborar el queso de Arzúa-Ulloa. Aseguró que "o queixo nunca falta nos meus almorzos e ceas" y animó a los asistentes a "queixear e a desfrutar da familia e dos amigos e, como non, dun produto de luxo como é o queixo de Arzúa".

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, indicó que el evento es "unha importante ferramenta de promoción turística " y expresó su apoyo para que el festejo sea declarado de interés turístico nacional.

Valentín Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, destacó que el queso de Arzúa-Ulloa es "un símbolo de Galicia, dun pobo que traballa cada día para coidar da súa cultura e tradición, incorporando co paso do tempo as mellores tecnoloxías dispoñibles".

José Luis García, alcalde de Arzúa, subrayó que la programación de este año se orientó hacia los más jóvenes "para incoporar unha nova xeración á festa". En la ceremonia de apertura también intervino el actor Xosé Zapata, que ofreció su Goya al mejor corto para que se expusiese en un stand del ferial. Zapata recibió el premio arzuano del año, junto a la nadadora Carla Carrón, campeona de España de 800 metros; y el jugador del Burela FS Diego Quintela.

Este galardón también se entregó, de forma colectiva, a los niños de Arzúa por su ejemplo de adaptación a la pandemia, al personal sanitario del municipio por su trabajo y esfuerzo y a la residencia San José por el cuidado de los mayores.

CONCURSO DE TAPAS. El Bar Encontro fue el establecimiento ganador del concurso de pinchos y tapas organizado por la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa como acto complementario a la Festa do Queixo. La tapa, denominada Queixugueiras fue la mejor puntuada por el jurado, que recorrió los diez locales finalistas. El segundo puesto fue para un crocante de bacalao y queso de Arzúa- Ulloa, una creación del restaurante Fonto do Picho, del Pazo de Santa María, y en tercer lugar quedó Queixéame moito, de la cafetería Ultreia.

La jornada se cerró con los conciertos de Marc Seguí y Zahara, mientras que para hoy está prevista la actuación de Ailá, a las 18.00, y de Guadi Galego, hacia las 19.20.