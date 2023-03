A Festa do Queixo de Arzúa finaliza por todo o alto co concerto de Tanxugueiras

A cadraxésimo oitava edición da Festa do Queixo de Arzúa rematou o domingo por todo o alto, superando expectativas e cun cheo absoluto no concerto do trío galego Tanxugueiras, que serviu de colofón a un día no que se volveron repetir as excelentes cifras en canto a vendas e afluencia de visitantes.

Tanxugueiras foron as últimas en pasar polo escenario do Festival do Queixo, o mesmo que pisara pouco antes Leilía e ao mediodía a rondalla Moraima, aínda que a música non só se quedou baixo a carpa do Campo da Feira e tamén se estendeu polas rúas da man de Trópico de Grelos e Faíscas da Pontraga.

Así mesmo, os nenos puideron desfrutar de Martiña Soñadora con Sabela King e Carlos Gil no Pequequeixo, e os afeccionados ao xadrez participaron no concorrido torneo Chess & Cheese Arzúa, que celebrou o domingo a súa terceira edición.