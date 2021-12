Feijóo anuncia una inversión de 3 millones para ampliar la residencia de Antas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitó este miércoles los apartamentos tutelados de Antas de Ulla, donde anunció que, gracias a unas obras de mejora, estos se convertirán en "unha das grandes residencias da provincia de Lugo".

Núñez Feijóo anunció para ello una inversión del Gobierno gallego de más de 3 millones de euros, aseguró que los trabajos comenzarán en 2022 y que tendrán una duración de 18 meses. De este modo, la instalación pasará de las 16 plazas actuales a 58.

No fue la única mejora que presentó Feijóo en su visita a A Ulloa, pues también hizo pública una ampliación en el centro de salud de Antas, que actualmente cuenta con 320 metros cuadrados y que pasará a tener unos 850. La Xunta ya ha reservado 400.000 euros en los presupuestos de 2022 para su licitación, que tendrá lugar en el año 2022.

El presidente de la Xunta aprovechó su visita a Antas para anunciar cómo será el modelo de funcionamiento de las residencias de mayores en el futuro. "Do que se trata", señaló Feijóo, "é de aprender das leccións que nos trouxo a pandemia e que quede para sempre unha relación directa e fluída entre as residencias de maiores, os centros de atención primaria e os hospitais". Por eso quiso que estuvieran presentes en el acto el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la titular de Política Social, Fabiola García, para que quedara constancia de que los dos ámbitos deben trabajar unidos.

Feijóo: "Trátase de que exista unha relación directa entre as residencias, os centros de atención primaria e os hospitais"

Para que todo esto funcione, la Xunta pondrá en marcha en todas las áreas sanitarias equipos de geriatras o internistas que harán enlace con las residencias, algo que ya funciona en el área sanitaria de Lugo.

Feijóo anunció además la creación de dos figuras: un profesional de referencia para cada residente y familia, y un gestor de casos sociosanitarios, que sería un profesional de enfermería que enlazaría la atención social y sanitaria que recibe cada usuario,

Feijóo detalló, además, otras cinco medidas que entrarán en funcionamiento. La primera sería la puesta en marcha de las unidades de cuidados intermedios para las personas que necesitan atención después de recibir el alta hospitalaria.

También anunció el establecimiento de vías prioritarias para el acceso a Urgencias o al Hospital de Día para los usuarios de las residencias, y el establecimiento de un "código residencia" para el 061, que identificará las llamadas que lleguen desde estos centros.

Se implantará también el historial clínico electrónico para que el personal sanitario de los centros de mayores y el de atención primaria y hospitalaria tengan la misma información. Además, se extenderá la compra farmacéutica centralizada para que todas las residencias de más de 90 plazas puedan acceder a la medicación sin que el profesional de atención primaria tenga que hacerles una receta. Por último, será obligatorio que todas las residencias cuenten con un plan de contingencia validado por la Xunta.

Feijóo estuvo acompañado por el alcalde de Antas de Ulla, Javier Varela, quien agradeció el compromiso de la Xunta con el concello ulloano.

Durante el acto, el presidente gallego visitó los apartamentos tutelados, donde habló con algunos de los usuarios, tras lo que declaró que los mayores non deben ser tratados desde la nostalgia, pues son "un dos motores do futuro de Galicia; teñen que seguir aportando experiencia e conciencia do que é Galicia". El objetivo, aseguró el presidente de la Xunta, es que "os maiores vivan onde queren vivir".

Feijóo destacó que la esperanza de vida en Galicia es de 83 años (casi 85 en el caso de las mujeres) lo cual es una "loa o noso estilo de vida, pero tamén é unha loa ao sistema de atención aos maiores e o propio sistema de saúde".