O "faro" de Antas volve alumear: reabre a casa da cultura da localidade

Díxose este domingo sobre un recén estreado escenario que a cultura é un dereito fundamental, un piar esencial para a cohesión das comunidades. Díxose, porén, que unha casa da cultura non é outra cousa que "un faro", e o de Antas de Ulla volve alumear. Tras dous anos pechado, este domingo pola tarde volveu abrir con motivo da finalización dos traballos de reforma das instalacións e a súa consecuente inauguración.

Ducias de veciños, e varias autoridades, déronse cita no que a alcaldesa, a socialista Pilar García Porto, cualificou como "un día especial de recordos e emocións" no que tamén se deixou caer "a nostalxia". E é que, tal e como asegurou a rexedora ante o ateigado salón de actos, a casa de cultura da localidade foi para ela "un lugar de refuxio, de aprendizaxe, de crecemento e de encontro social, onde descubrín o amor pola cultura e onde participei en actividades que me axudaron a formarme como persoa".

Pilar García Porto trasladou a súa "gran decepción" pola ausencia dos edís populares na inauguración

No discurso, ademais de repasar algunhas memorias propias, tamén agradeceu: ao delegado do Goberno, Pedro Blanco; ao presidente da Deputación, José Tomé, aos presidentes das asociacións que medran na casa da cultura —a Banda de Música de Antas de Ulla, Fiadeira, a coral Sons do Farelo e o grupo de teatro—, á representante da biblioteca, ao presidente do Instituto de Estudos Ulloáns, á empresa Castro Figueiro, ás empregadas do servizo de atención temperá, aos traballadores do Concello e da brigada municipal, aos colaboradores na inauguración —en especial a Patricia Coucheiro, Catuxa e Susana—, aos compañeiros de gobernanza municipal e, como non, aos veciños.

Malia todo, García Porto non pasou a ocasión de manifestar a súa "gran decepción" ante a ausencia dos concelleiros da oposición. Asegurou, neste sentido, que "os meus compañeiros son os que estiveron antes, os que están agora e os que van estar". Con todo, tamén puxo de relevo, igual que fixo Tomé no seu discurso, os "atrancos" iniciais para chegar ata o día da inauguración.

Unha subvención que se destinou a facturas

A alcaldesa lembrou que "este proxecto comezou o luns despois da miña toma de posesión". Naqueles días, relatou, comprobaron que o anterior goberno, liderado polo popular Javier Varela, pedira unha subvención ao Goberno estatal para a mellora da casa da cultura, mais aqueles 816.885 euros concedidos foran destinados ao pagamento de facturas, o que, sen obra, obrigaría a devolver a contía á Administración central.

"Coa convicción de que o esforzo merecía a pena", engadiu García Porto, seguiron adiante co proxecto, cuxo presuposto se completou coa aportación de 107.169 euros por parte da Deputación luguesa e os 150.906 das arcas municipais. A maiores, houbo que refacer o proxecto inicial presentado e apurar os prazos, que finalmente se cumpriron: a casa da cultura abriu antes de acabar o verán.

Pola súa parte, Pedro Blanco subliñou que estas instalacións serán un "punto de encontro para o coñecemento, o debate e a convivencia", e destacou a importancia dos fondos do programa Pirep local, do Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, co que se sufragou a meirande parte do millón de euros que custou a reforma —mellorouse o illamento de fachadas e cuberta e reordenouse o espazo para facelo polivalente e accesible—.

Así mesmo, José Tomé eloxiou a "enorme capacidade da xestión" da alcaldesa e tamén compañeira do Goberno provincial e avanzou que o Parque Central de Galicia, cuxas obras comezaron xa no centro xeográfico da comunidade, en Nugallás, será inaugurado a vindeira primavera "cunha gran festa para todos".

O acto festivo deste domingo completouse coas actuacións dos colectivos que forman o tecido cultural de Antas, incluído un pasarrúas desde o consistorio, e coa exposición que repasa a súa traxectoria, ademais dun paseo polas instalacións, ás que nos próximos días se trasladará de novo a biblioteca e o servizo de atención temperá.