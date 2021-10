"Los vecinos de Antas se están volcando conmigo. Les estoy muy agradecida", afirma María Fuertes, la mujer que perdió su casa a causa de un incendio el pasado domingo. Una familia ya le cedió una vivienda en Santa Mariña, "que está en muy buen estado, ya que ellos vivieron allí hasta hace poco tiempo", explica Fuertes. Tanto ella como sus dos hijas, que estudian en A Coruña y en Lugo, podrán residir en el inmueble el tiempo que sea necesario hasta que dispongan de casa propia.

María Fuertes se encuentra alojada en un establecimiento de la localidad, aunque se trasladará de forma inminente a su nuevo domicilio. "Es una casa restaurada y muy acogedora, que se puede ocupar de inmediato. Sus propietarios se portaron de maravilla. Nos hemos quedado más tranquilas con el apoyo que estamos recibiendo", comenta.

El Ayuntamiento de Antas también puso en marcha una campaña solidaria con el fin de canalizar los donativos para esta mujer y su familia. Desde el Concello indican que quienes deseen aportar alguna cantidad monetaria deben hacerlo en el número de cuenta ES11 0238 8248 7607 0065 4679 del Banco de Santander, de la que es titular la propia María Fuertes.

"A determinación de iniciar unha campaña de solidariedade con esta veciña tomouse despois de comprobar o alcance dos danos do incendio. A súa vivenda quedou totalmente arrasada polas lapas. A casa era de madeira e está inservible", recuerdan desde el Ayuntamiento.

El Concello agradece la colaboración del vecindario "ante unha situación de especial vulnerabildade. Se alguén quere facer outro tipo de doazón, que non sexa monetaria, pode dirixirse ao departamento de servizos sociais", agregan fuentes municipales.

El incendio destrozó con rapidez la vivienda unifamiliar del núcleo de Santiso donde vivía María Fuertes. Las llamas se iniciaron en una zona cercana a la chimenea. La afectada cree que el origen del siniestro estuvo "en algún problema del tubo de la estufa, pero no lo sé con seguridad. Las llamas se iniciaron en la zona del techo de salón y se propagaron a gran velocidad por la estructura de madera. También pudo agravar la situación que yo abriese la puerta, al entrar aire", dice.

Fueron momentos de gran tensión. "En ese momento estaba sola y no sabía muy bien qué hacer. Llamé a emergencias e incluso llegué a perder el móvil", agrega Fuertes.

Al hablar sobre el futuro, María Fuertes se plantea la posibilidad de ubicar una casa prefabricada de madera donde se encontraba la que ardió. Desecha la opción de recuperar una casa contigua, "ya que no se puede utilizar. No cuenta con permiso de habitabildad, por lo que no se podía poner agua ni luz. Vamos a dejar pasar unos días para concretar una solución", precisa.