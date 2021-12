Falece Carlos Parrado, exconcelleiro do BNG en Melide e investigador

O investigador, activista social e político Carlos Parrado, nado en Melide, feneceu na cidade da Coruña.

Dende a súa mocidade estivo ligado ao mundo político, primeiro loitando contra a ditadura franquista e logo exercendo como concelleiro do BNG en Melide. Tamén participou en diferentes movementos sociais.

No ámbito investigador destacou o seu estudo sobre o movemento guerrilleiro e a figura do resistente anarquista Ramón Rodríguez Varela, Curuxás. Sobre este asunto escribiu Curuxás, o guerrilleiro que non cazou Franco.

Profesionalmente Parrado exerceu como traballador de banca.

O funeral é este mércores na igrexa parroquial de San Pedro de Melide e posterior sepultura no cemiterio municipal do Castelo.