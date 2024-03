"La factoría de Altri en Palas será totalmente compatible con el día a día de la comarca"

Bruno Dapena Alonso dirige un equipo compuesto por una decena de personas que, desde hace dos años, trabaja en el proyecto de la planta de celulosa y lyocell que el grupo portugués Altri prevé construir en Palas de Rei. Este ingeniero químico vigués defiende el carácter "único y pionero" de esta fábrica, que sitúa como un referente mundial en cuanto a "sostenibilidad medioambiental, innovación y economía circular".

El proyecto medioambiental de la factoría ya está concluido y en exposición pública, pero no así el capítulo de financiación. ¿Cuándo esperan que esté cerrado?

Los plazos de los que estamos hablando dependen de la Administración y no de nosotros. Nuestras previsiones son que las distintas alternativas de ayudas y financiación se concreten después del verano. A partir de ahí, la idea sería arrancar el proyecto en el último trimestre del año.

Ahora que ya se conocen algunos pormenores del proyecto han comenzado a surgir voces críticas por su posible impacto ambiental.

Por la parte ambiental estamos muy tranquilos, se ha trabajado técnicamente en profundidad y estamos totalmente convencidos de que cumplimos con todos los estándares ambientales, ya que hemos utilizado criterios propios mucho más exigentes a los que impone la normativa.

¿A qué cree que se debe entonces esa oposición al proyecto?

Pienso que gran parte de esas críticas vienen dadas por el desconocimiento sobre los detalles del mismo. Hasta ahora quizá nos ha faltado por hacer esa labor didáctica, sobre todo, porque estábamos muy centrados en la definición del proyecto. Ahora ya hemos empezado a hablar con los ayuntamientos más próximos al emplazamiento para llevar a cabo una serie de charlas informativas con mensajes claros sobre lo que vamos a hacer, para solucionar las dudas de la gente, para que estén tranquilos y, sobre todo, para hacerles ver que la planta será perfectamente compatible con la actividad diaria de la comarca.

No obstante, esa captación de 46.000 metros cúbicos de agua al día no parece muy sostenible.

Esta cifra es la solicitud de la concesión administrativa. Es decir, es el caudal máximo que se podría llegar a bombear considerando la fase actual y futuras ampliaciones de la fábrica para aumentar capacidad e incorporar nuevos procesos como el reciclaje de textil. Pero es muy importante aclarar que no consumimos agua, sino que usamos agua. ¿A qué se refiere? En esta primera fase está previsto captar del embalse de Portodemouros unos 20.000 metros cúbicos diarios que, una vez empleados en el proceso productivo, serán depurados con tecnologías de muy alta eficiencia —básicamente con ozono y oxígeno— para ser devueltos prácticamente en su totalidad al río. En esto es muy importante decir que devolveremos el agua en un tramo anterior al que la captamos, por lo que estamos muy seguros de que esa agua que volveremos a reutilizar será de la máxima calidad.

¿Son procesos en los que Altri ya tiene experiencia?

En términos de tratamiento de agua, Altri tiene los estándares más altos del sector y en sus fábricas de Portugal ya tiene implementados procesos pioneros para su reutilización. Es una empresa referente en estos tratamientos.

Sin embargo, las plataformas contrarias a la factoría palense aseguran que han sido sancionados en Portugal por vertidos.

Hubo un vertido en las proximidades de una de nuestras factorías en Portugal del que inicialmente se culpó a Altri. Después la compañía demostró en los tribunales que el incidente no tuvo nada que ver con estas instalaciones ni con su actividad productiva, por lo que se retiró la sanción.

Se habla mucho de la fibra textil, pero la producción de celulosa va a ser todavía mayor.

La pasta de celulosa que procede de la madera de eucalipto es la materia prima para producir lyocell. En esta primera fase del proyecto será mayor el porcentaje de pasta que se ponga en el mercado sin transformar que la que se destine a producir fibra textil.

¿Cuál será esa proporción?

En la primera fase hablamos de una producción de 250.000 toneladas de pasta dissolving, de las que 60.000 irán a la producción de lyocell. Ya en la segunda, cuando se incorpore también el reciclaje de textil, la relación será de 400.000 toneladas de pasta de las que 200.000 irán a lyocell.

No promoveremos nuevas plantaciones de eucaliptos, sino que nos vamos a abastecer de los excedentes que van a otros mercados

¿Será una planta mucho mayor que la celulosa de Ence en Pontevedra?

No, dentro de ese sector estamos hablando de una planta pequeña o mediana. Lo que da entidad y hace única a nivel mundial a la factoría de Palas es que en ella se realizarán los dos procesos, por un lado la producción de pasta y, por el otro, la fabricación de lyocell.

La utilización de madera de eucalipto para el proceso, ¿puede significar un incremento de este tipo de cultivo en la comarca?

La previsión es de utilizar 1,2 millones de metros cúbicos de madera al año. Esta cifra no supone promover nuevas plantaciones, sino que hay capacidad de abastecimiento por parte del excedente que ahora se va a otros mercados. Es, por tanto, una nueva oportunidad para los productores de proximidad.

En el diseño de la factoría se ha aprovechado al máximo la orografía del terreno para minimizar impactos

El impacto visual que tendrá la planta en el paisaje es otro de los apartados que preocupan.

En lo que es la configuración del diseño de la planta se ha aprovechado al máximo la orografía del terreno, de forma que las construcciones más visuales figurarán en los lugares más bajos, con el fin de minimizar los impactos. Además, en todo lo relativo a la conservación del patrimonio cultural, sobre todo en lo que se refiere al Camino, se han seguido todas las guías de la Unesco, que si bien no son de obligado cumplimiento, sí que son una demostración del compromiso de Altri por ir un paso más allá. Además se reforzará todo el área poligonal con un cinturón verde de especies autóctonas, de forma que el impacto sea el mínimo.

¿Incluida esa chimenea de 75 metros cuyo impacto preocupa?

Se han analizado muy cuidadosamente todos los puntos identificados por patrimonio cultural y esos estudios son parte de la información pública, por lo que cualquiera podrá consultar y ver el cuidado con el que se ha elaborado todo este proyecto.

También preocupan los gases que emitirá esa chimenea.

La planta tiene la peculiaridad de que el abastecimiento de energía térmica y eléctrica se realizará a través de la madera que no es aprovechable ni para pasta ni para lyocell. A esas partes no aprovechables se les dará valor energético quemándolas en una caldera de alta eficiencia. Realmente, lo que saldrá por esa chimenea serán gases procedentes de esa combustión de la madera, pero además adecuadamente procesados y tratados, por lo que saldrán totalmente limpios a la atmósfera.

"Se crearán 500 puestos directos y unos 2.000 indirectos"

los puestos de trabajo que se crearán con la puesta en marcha de la factoría de Altri en Palas también ha sido motivo de controversia, entre lo anunciado cuando se inició el proyecto y lo que afirman ahora sus detractores.

Los opositores a la factoría de Palas dicen que solo creará 200 puestos de trabajo, cuando se llegó a hablar de 2.500 cuando se anunció el proyecto.

En realidad no entendemos ese baile de números, cuando nosotros siempre hemos mantenido las mismas cifras. Lo que está contemplado en la primera fase son 500 puestos directos que trabajarán por turnos y unos 2.000 indirectos, que son de servicios vinculados a transporte, vigilancia, seguridad, etcétera. Son empleos que, aunque no los generará directamente Altri, se corresponderán a empresas ajenas que prestarán servicios prácticamente en exclusiva.

¿Cuál es el perfil de esos 500 puestos directos?

Habrá un poco de todo. Desde personal de dirección y alta cualificación, hasta operarios del proceso o mantenimiento. Altri hará cursos de formación para todos los tipos de empleos que pueda necesitar, porque la intención es nutrirse en la medida de lo posible de las comarcas circundantes.

¿Cuál será el plazo necesario para construir la factoría?

Barajamos que, desde que empiecen los trabajos, el plazo de construcción se sitúe entre los 33 y 36 meses. Durante este proceso, estaríamos hablando de unos picos de empleo que podrían ser incluso superiores a las 4.000 personas