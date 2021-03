La externalización del SAF de Monterroso suscita protestas

Monterroso fue escenario este lunes de una concentración para protestar por la externalización del Servizo de Axuda a Domicilio. A la manifestación, promovida por la CIG, se sumaron ediles de la oposición. Las trabajadoras del SAF llevan recogidas más de un millar de firmas de apoyo para que el servicio siga siendo municipal.

El portavoz de la CIG, Lois Nieto, señaló que la privatización "conlevará maiores custes" e interpretó que obedece a "unha aposta que choca cos intereses das traballadoras e co sentir social". Nieto cree que la falta de personal, argumento esgrimido por el gobierno de Independentes por Monterroso y Partido Popular, "responde a unha situación creada de xeito interesado. Na bolsa de emprego non había xente suficiente co título de FP ou co certificado de profesionalidade, pero a regulación da Xunta indica que, no caso de concellos rurais, pódense incorporar a traballadoras que non teñan a titulación requerida".

El portavoz socialista, Rafael García, resaltó que el SAF se privatizará "sen mellorar a atención e deixará ás traballadoras nun estado de precariedade". García manifestó que el proceso "estase a facer con nocturnidade, sen consultar aos traballadores, nin aos representantes sindicais". El edil agregó que las dificultades para cubrir las bajas o las vacaciones del personal "evidencian unha absoluta falta de xestión".

La alcaldesa de Monterroso, Rocío Seijas, destacó que la externalización "non mermará os dereitos da plantilla. O prego de licitación é moi garantista e respecta a súa vida laboral". La regidora se mostró abierta al diálogo con el comité de empresa y las empleadas y les convocó para aclararles dudas.

Seijas recordó que el SAF "arrastra deficiencias que se prolongan no tempo. Os informes técnicos sosteñen que a súa concesión a unha empresa daralle unha estabilidade, o cal beneficiará aos usuarios, que nun 80% son dependentes". La mandataria dice que "non é a primeira vez que se privatiza o servizo en Monterroso. Xa o fixo o PSOE, con Antonio Gato na alcaldía, e tamén é unha práctica habitual noutros concellos".