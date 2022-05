El éxito de ventas y de público dejó sin existencias a los reposteros de Melide

La Festa do Melindre celebró este fin de semana su trigésima edición, que pasará a la historia por ser una de las más multitudinarias que se recuerdan. Tal fue así, que la práctica totalidad de los puestos de melindres que se dieron cita en la muestra tuvieron que cerrar sus puertas poco después del mediodía al quedarse sin existencias.

Y es que vistas las cifras de público y de ventas que se registraron el domingo, la Festa do Melindre parece haber regresado, tras dos años de obligado parón por la pandemia, más fuerte y con más tirón que antes.

A esas buenas cifras registradas ayer ayudó, sin duda, un día de temperaturas realmente veraniegas que invitó a que el público saliese en masa para degustar los productos de la repostería tradicional de Melide, en forma de sus típicos melindres, ricos y almendrados.

"Foi unha edición na que nos acompañou o tempo e na que deu gusto ver todas as rúas de Melide cheas de familias", indicó este domingo Alberto Rodríguez, presidente de la asociación de repostería tradicional Melide Terra Doce, quien reconoció que a pesar "do esforzo extra" que se hizo en los obradores para que el producto no se agotara, "finalmente vendeuse todo".

Muy satisfechos también se mostraron los hosteleros que vieron como durante prácticamente toda la jornada el público llenaba bares y restaurantes.

EMBAJADORES. El acto central del día grande de la Festa do Melindre, que se celebró el domingo, fue el momento del pregón, a cargo de la periodista Cristina Pampín, y el nombramiento de los nuevos embajadores del melindre.

Este año, además de la propia pregonera, recibieron esta distinción Pedro Crego, Pablo Laya, José Mouriño, Daniel Quintas y Román Varela, todos ellos ganadores del concurso Come a Comarca de la CRTVG, así como el chef pastelero Manuel Garea y los propietarios del restaurante A Horta d"Obradoiro, Kike Piñeiro y Eloy Cancela.

Una actuación para público infantil y un concierto de Os Dabaixo, pusieron el punto y final a esta exitosa y esperada edición de la Festa do Melindre.