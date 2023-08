Éxito rotundo e grande afluencia no día inaugural do Mercamelide na Rúa

Na xornada inaugural do Mercamelide na Rúa, os comercios da localidade acolleron unha boa afluencia de visitantes e veciños, convertendo esta iniciativa nun rotundo éxito. A pesar de que a maior concorrencia se rexistrou pola tarde, a xornada completa estivo marcada pola animación e a enerxía que os negocios locais puxeron en todas as rúas da vila, dende a Ronda da Coruña ata a Ronda de Pontevedra, con postos, incluso, nalgunha vía da Praza do Convento.

Organizado pola Asociación de Empresarios e Empresarias Terra de Melide (Asetem), co apoio da Xunta de Galicia e a colaboración do Concello de Melide, o Mercamelide na Rúa contou coa participación de preto dunha vintena de establecementos que ofreceron produtos e servizos atractivos con descontos moi interesantes, que chegaron ata o 70% nalgún caso. Esta oportunidade de mercar a prezos reducidos permitiu á clientela desfrutar dunha experiencia de compra cómoda e gratificante.

Cristina Mato, socia de Asetem, explicou que "Melide é un lugar que triplica a súa poboación nestas datas, unha oportunidade perfecta para levar a cabo este tipo de iniciativas". "O ano pasado xa foi un éxito, estamos moi contentos, viuse moito movemento", explicou Mato, que estivo moi presente nos labores de organización do evento.

Diversos sectores están representados nesta edición do Mercamelide na Rúa, que conta con 18 negocios participantes: Toysmaniatic Melide, Mis Mejores Labores, Flor de Toxo, Goalkers Melide, Stardemoda, Sueños Moda Infantil, Colorín Colorado, Romero Zapaterías, Tu Boutik, Modas Alfonso, Calzados Broz, Electrosan, Mercería Marvi, Shako Moda, Creacións MJ, M&M Moda, Sisuka e Magnin.

Estes establecementos ofrecen durante estes dous días os seus produtos con descontos atractivos e para moitos deles foi "a mellor edición do Mercamelide na Rúa", segundo explicaron dende Asetem. Ademais, a temperatura cálida do verán levou a que moitas persoas saísen de casa máis tarde, o que contribuíu á decisión da maioría de comercios de estender os horarios comerciais "para atender as demandas da xente", explicaron dende a asociación.

O efecto positivo desta iniciativa —conta cunha edición invernal que se celebra no Palacio de Congresos— tamén se fixo sentir noutros sectores, como a hostalería local, que se viu beneficiada pola afluencia de visitantes. "A idea era a de atraer persoas de concellos da contorna e, así, beneficiar outro tipo de negocios", comentou Cristina Mato, que confirmou o "grande ambiente" que se respirou na vila, sobre todo, a última hora da tarde. Ademais, a coincidencia co concerto de Catuxa Salom, enmarcado nas actividades do Verán Cultural promovido polo Concello, contribuíu a atraer aínda máis público ao municipio melidao e aos negocios locais.

Concello e Xunta apoian a iniciativa para reforzar a aposta polo comercio local e fomentar a actividade económica no municipio

O Concello de Melide mostrou o seu apoio ao evento, reforzando a súa aposta polo comercio local e subliñando a importancia de fomentar a actividade económica na vila. O concelleiro Xosé Igrexas afirmou que esta iniciativa dá visibilidade aos negocios locais e axuda a atraer visitantes á localidade, consolidando así a súa identidade e vitalidade.

Este sábado será o peche desta edición do Mercamelide na Rúa cun obxectivo semellante ao do vernes. "Queremos que vaia mellor", afirmou Cristina, anunciando que moitos negocios, visto o éxito do primeiro día, poderían estender os seus horarios de apertura ata a tarde.

Con 130 asociados, Asetem promove a idea de que mercar nos comercios próximos é unha acción beneficiosa para todos, fortalecendo a comunidade local e fomentando o sentido de pertenza e colaboración entre os veciños e comerciantes de Melide.