Estudantes de Palas ensinan galego aos peregrinos que trae o Camiño

Alumnos do Ceip Plurilingüe de Palas de Rei embarcáronse nun proxecto para difundir o galego máis aló das fronteiras de Galicia e están ensinándolles a lingua propia aos peregrinos que chegan á localidade a través do Camiño de Santiago.

Os rapaces seleccionaron palabras en galego que plasmaron en tarxetas para agasallar aos peregrinos. Ditas tarxetas foron depositadas no Punto de Atención ao Camiñante, que o Concello de Palas de Rei ten na área recreativa dos Chacotes, para que as persoas que percorren o Camiño Francés teñan acceso a elas. Nesta iniciativa, chamada Verbas no Camiño, participan alumnos de todos os cursos.

Con este xesto, os estudantes de Palas de Rei queren chamar a atención sobre o idioma e a cultura de Galicia e darlles visibilidade entre persoas procedentes dos máis diversos lugares do mundo e que fan do Camiño un espazo multicultural.

Verbas no Camiño forma parte dun programa de traballo máis amplo, Documental Integrado: Palas no Camiño, desenvolvido durante este curso no Ceip Plurilingüe de Palas de Rei para conmemorar o ano santo 2021-22.

Dentro deste proxecto, os alumnos investigaron sobre cada etapa do Camiño Francés, desde Roncesvalles ata Santiago de Compostela, e plasmaron nun mural o resultado dos seus estudos. A obra pode verse na planta baixa do colexio.

Sen saír do centro, o visitante pode facerse unha idea do que se atopará en cada unha das etapas que compoñen a ruta que pasa por Palas de Rei. Cultura, historia, gastronomía, patrimonio... nada se lles escapa aos pequenos investigadores palenses.

PASO A PASO. E non falan por falar, senón que percorreron o Camiño desde Roncesvalles para vivir a experiencia e poder falar con coñecemento real. Na primeira parte do curso peregrinaron de Roncesvalles a Palas de Rei e na recta final, percorreron as etapas desde a súa localidade ata o Monte do Gozo. Está previsto que o día 20 os alumnos de 4º, 5º e 6º de primaria rematen a andaina entre o Monte do Gozo e Santiago de Compostela. O Concello colabora facilitando autocares para o desprazamento ata o punto de partida e a recollida á chegada.

Pero os alumnos palenses non só se fixaron en todo o que ofrece o Camiño de Santiago fóra, senón que prestaron un especial interese ao que o seu concello pode ofrecerlles aos peregrinos que trae a ruta xacobea. Visitaron lugares representativos do municipio, como Vilar de Donas ou o castelo de Pambre. E coa información recollida, elaboraron un tríptico e un mapa interactivo ao que calquera pode acceder para coñecer Palas de Rei da man dos pequenos anfitrións.