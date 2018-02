El Encontro Gaiteiro llevó a Monterroso a más de 400 músicos de toda Galicia

Monterroso acogió este sábado la sexta edición de su Encontro Gaiteiro, que año tras año llena la villa de música tradicional. Más de 400 músicos pertenecientes a una treintena de agrupaciones de toda Galicia se dieron cita en el municipio y deleitaron a los asistentes con sus piezas. La agrupación cultural Entropía Folk fue la encargada de organizar una vez más este evento, que según señalaron, "supera ano tras ano todas as espectativas, converténdose nunha cita xa máis que consolidada no calendario monterrosino".

El buen tiempo permitió disfrutar de una animada jornada que comenzó a las 17.30 horas con la llegada de las formaciones al recinto de A Cúpula, desde donde partieron en el tradicional pasacalles 'Que ruxa a rúa!' con el que llenaron de música y cánticos cada rincón de la villa.

En torno a las 19.00 horas dieron comienzo los cantos de taberna en los establecimientos de hostelería. Ya por la noche se celebró una cena de confraternidad para dar paso a la tradicional foliada que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

AGRUPACIONES. En esta edición los grupos de música participantes fueron @s [email protected] (A Coruña), A Estornela A.F Santiaguinhos (Boimorto), A Fonte de Merlán (Palas de Rei), A Rebolaxe (Cervo), Acordeóns de Vila de Cruces, Antoxo duns Poucos (Carral), Argalleiros (Compostela), Barlovento (A Pobra do Caramiñal), Cantamadeira (Compostela), Cantareiros da Unión (Sarria), Falcatrueiros (Monterroso), Fiadeira (Antas de Ulla), Foliadeiros do Castro (Begonte), Folquiada (Lugo), Malas Herbas (Melide), Mesturanzas (Silleda), Nubeiro (Lugo), Oqënosböten (O Grove), Os Corenta e Chinco Boys (A Pobra do Brollón), Os Cotovias (Maside), Os Dezas de Moneixas (Lalín), Os Sobraos de bergondo, Palacio do Rei (Palas de Rei), Ponte da Prata (Lalín), Punkdereteiras (Chantada), Searas (Chantada), Silbarda (A Capela), Son de Lugh (Lugo), Trisqueleiros de Toques y Vouvirvorver (Compostela).

Desde Entopía Folk se mostraron muy satisfechos con la buena acogida de la cita y avanzaron que "agora toca poñerse a traballar para preparar a seguinte edición para o vindeiro ano".