Eloy Pérez Sindín: "Coa experiencia ves que a función na oposición non é atrancar"

Serio, legal e comprometido, tamén con "mal xenio" se se enfada e unha persoa que vai de fronte, aínda que dubida se é positivo ou negativo. Así se define o popular Eloy Pérez Sindín, o rexedor de Monterroso a quen lle tocou selo cunha representación de tres dos once edís. En xuño volveu ao consistorio, desta volta para coller o bastón de mando tras ser tenente de alcalde no anterior goberno de coalición cos independentes.

Vai case medio ano de mandato. Que balance fai?

Traballo, traballo e traballo. Cando te incorporas a unha administración vas vendo a cantidade de presuposto que hai xa executado e o que queda. Neste caso non é que só estea executado, senón que xa hai máis pendente de pago do que podería asumir o presuposto.

Atopouse con débedas?

Si, obrigas pendentes de pago. Incluso houbo que facer unha pequena modificación orzamentaria e iso condiciona moito o labor de goberno.

E non é un panorama fácil.

A situación é moi complicada. Para sacar acordos adiante necesitamos apoio doutras formacións políticas e iso nunca é fácil porque ás veces contas con que hai máis vontade política de traballar polo pobo ou pides propostas sensatas e non sempre as atopas.

Presupostos

Quero facer partícipes a todas as forzas para que aporten; ao longo de decembro contactaremos con todos os grupos

As outras forzas acúsano de chegar aos plenos sen ter dialogado.

Hai xente que non nos quere escoitar. Nós estamos abertos e agora que estamos en fase de preparar uns presupostos, imos ver a vontade real que hai de aprobalos. Imos chamalos a todos e escoitar as propostas e logo daremos a coñecer as liñas das nosas contas.

Hai prazos para os presupostos?

Contactaremos con todos os grupos ao longo de decembro.

O PSOE —con tres edís— xa presentou un documento de traballo que abre a vía a un posible apoio.

Si, fixo unha proposta que conta con puntos que nós mesmos tiñamos no programa, pero hai que ver que hai de real nela. Cando a levaron ao pleno collín esperanza de que entre os dous grandes partidos se conseguisen cousas e ser Monterroso un exemplo, pero tamén quero facer partícipes as outras forzas para que aporten. Teñen que pensar que están aquí polos veciños e se deciden non apoiar os presupostos, o documento que rexe a vida dun concello, terán que explicar o por que.

Refírese a acabar con vetos?

Se queremos que este concello recupere o pulso temos que chegar máis a entendementos e menos a enfrontamentos. Tocoume estar en minoría como lle pode tocar a calquera, e aínda que me considero un novato en política, posicións que tiven nun pasado igual non as mantería hoxe. Vas collendo experiencia e ves que a túa función non é poñer atrancos aínda que esteas na oposición. Por exemplo, no punto sobre as dedicacións do último pleno vimos como o BNG se abstivo. Non estaría de acordo, pero polo menos non atrancou.

Entende a postura dos demais?

O tempo que require un Concello para estar ben atendido é considerable. Propuxen unha dedicación total porque o alcalde está sempre a servizo de todos, e outra para Servizos Sociais e Cultura porque require tamén moito traballo. Non se nos aceptou, pois é unha oportunidade perdida, porque se ese tempo no se retribúe haberá que dedicarlle menos. Eu teño que vivir e buscar recursos para vivir.

Arrepíntese de terse presentado á alcaldía de Monterroso?

Eu nunca me arrepinto das cousas que fago. Teño pensado se me merecerá a pena, porque o traballo de servizo público á cidadanía moitas veces non recibe a consideración e o agradecemento que merece.

Depuradora

Os presupostos da Xunta para 2024 e 2025 contemplan a súa execución; están co remate do proxecto para licitar

Son tres edís, tampouco pode delegar moito. É viable gobernar así?

Somos un autónomo, unha empregada por conta allea e un funcionario. A ver ata cando aguanta esta situación.

Sería factible gobernar a base de decretos?

Gobernar, gobernas. Se é a base de decreto toda a responsabilidade recae sobre ti, pero tamén se pode crear unha comisión de goberno á que delegarlle asuntos da alcaldía para, entre todos, ter unha visión máis global. Se o teño que facer con decreto, tirarei para adiante, pero eu busco o consenso, e se todo vai ao pleno, o que haberá é unha administración máis lenta.

Durante a campaña falaba de proxectos como a construción da depuradora. Que hai dela?

Os presupostos da Xunta recollen para 2024 e 2025 a súa execución e estaban xa co remate do proxecto para sacalo a licitación. A Xunta sufraga o 100% e o único que temos que poñer nós é algo máis de terreo do que xa hai.

É algo moi necesario, non?

Temos un sistema de depuración do 98, que no seu momento xa naceu moi axustado ás necesidades do concello. Dáme a impresión de que non se usaron todas as variables no cálculo da capacidade de xestión nin se preveu o crecemento que habería, co parque empresarial e co centro penitenciario, que antes tiña a súa propia xestión de residuos, ademais do aumento da poboación do verán. Por riba, non temos unha rede separativa de pluviais e fecais, aínda que intentaremos ir separándoas.

Sobre a Peneda tamén ten plans.

Teño que retomar o proxecto de mellora. É moi ambicioso e require autorizacións, agora témolas todas e só queda materializar, pero nós temos que poñer recursos á parte dos que nos teñen comprometido desde a consellería.

Quería facer, ademais, unha residencia.

No anterior mandato falei con Política Social, propuxeramos o centro cultural Lorenzo Varela como o lugar no que instalala e xa se nos dixera que nos pagaban o proxecto, pero o non foi adiante porque no goberno de coalición non había un acordo expreso neste punto. Este investimento require do apoio dos outros grupos e hai que ver se queren retomar o proxecto ou que propostas teñen.

Sempre existe a posibilidade dunha moción de censura, pero queremos seguir traballando

Que é o que máis o satisfai do seu traballo como alcalde?

Ver cando queda un problema solucionado, aínda que ás veces non é coa premura que se require polo financiamento e os trámites.

Como compaxina o Concello co labor de autónomo na asesoría?

Ao Concello estáballe dedicando moitas horas, pero visto que os grupos políticos consideran que iso non debe estar remunerado, este traballo quedará só para as persoas xubiladas que queiran vir de forma altruísta. Haberá que dedicarlle menos tempo, teño que pensar nunha reorganización e analizar a última votación.

Unha palabra para este pleno.

Fragmentación.

Teme unha moción de censura?

Sempre hai esa posibilidade, pero queremos seguir traballando. E se chega? Así é a democracia.

Un lugar ao que escapar?

Mellor non dicilo porque despois saben onde estás, pero hai moitos lugares especiais: a Peneda, a arte románica... Xa lle gustaría a moitos ter a historia de Monterroso.

Gústalle ler e a historia tamén.

Moito, pero agora as lecturas dedícoas a documentos e a ordes.

E non perde unha Feira de Santos.

Hai moito que non perdo unha. Teño pendente que sexa declarada Feira de Interese Turístico Nacional e presentala na Casa de Galicia en Madrid. Temos que barallar a data en función das eleccións.