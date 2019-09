Educar con sentimiento

Aprender de la naturaleza, correr, descubrir, experimentar con sus propias manos lejos del encorsetamiento de las aulas... Con esta mentalidad nació EmocionArte, un proyecto educativo creado por Silvia López y Teresa Vázquez, de Antas de Ulla, para que los niños disfruten de su entorno y construyan "unha infancia feliz e chea de valores".

Unos valores escondidos en la propia naturaleza, que, según explican la promotoras, "ofrece tal cantidade de oportunidades que os máis pequenos se senten coa capacidade de moverse libremente, desfogan e canalizan as súas frustracións e medos doutro xeito e observan os procesos que ocorren de xeito real, o que proporciona un grande estímulo para as súas emocións e aprendizaxe". Pues, como explican las jóvenes oriundas de Antas de Ulla, ¿qué mejor forma de cultivar la paciencia que viendo crecer una lechuga? "Queremos que os nenos no verán non estean sometidos á educación ríxida dos colexios, pois aínda que é inevitable que aprendan conceptos básicos, teñen que desfrutar e que ese disfrute deixe pegada", señalan.

La iniciativa se puso en marcha hace unos meses y ha tenido una gran acogida. Entre las actividades que organizan al aire libre destacan excursiones por el campo, talleres de manualidades, actividades para fomentar el contacto con los animales o incluso plantar un huerto. "Os rapaces bótanse ao campo para coñecer a flora e a fauna que os rodea, estudian a calidade de auga do río, establecen vínculos cos animais...", dicen Silvia y Teresa. También representan cuentos teatralizados para fomentar el respeto por los seres vivos, la comunicación y avivar la autoestima de los más pequeños.

La iniciativa fue presentada en un primer momento en Lalín, pero ahora también desarrollan campamentos de verano en Rodeiro, Vilatuxe o Antas de Ulla. En esta última localidad más de 40 pequeños están descubriendo los secretos de su entorno y en los últimos días visitaron la empresa Pazo de Vilane para ver cómo se crían las gallinas en libertad.

Las promotoras quieren ahora colaborar con Anpas para organizar actividades extraescolares, pero su finalidad es crear una Escuela Bosque "para deixar pegada no camiño coa nosa educación", recalcan.