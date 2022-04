Monterroso revive tiempos pasados con otra crisis del gobierno local

El edil de Independientes de Monterroso (IxM) Germán Vázquez Besteiro votó en contra de las propuestas que presentó el equipo de gobierno en la última sesión plenaria. Estas disensiones, que vienen de unos meses atrás, no suponen una ruptura en la formación, aunque podrían dificultar la aprobación de iniciativas gubernamentales en los plenos, ya que el bipartito quedaría con cinco de los once ediles.

El propio Vázquez aclaró que seguirá en Independientes de Monterroso y no dimitirá como edil de medio ambiente y limpieza, tarea por la que percibía media dedicación a la que renunció al jubilarse. El concejal aseguró que desde enero "vexo que os meus compañeiros de grupo se plegan en exceso ás iniciativas do PP, algo co que non estou de acordo. Eu seguirei na liña do programa de Independentes por Monterroso".

Rocío Seijas, regidora de Monterroso por IxM, entiende que la postura de Vázquez obedece a "unha decisión persoal". Seijas admitió que las discrepancias "veñen de atrás, pero non se deben a ningún asunto abordado no pleno". Añadió, además, que no aceptará "a chantaxe de ningún edil do grupo de goberno. Nin o fixen con Antonio Gato, nin o farei neste caso".

La muestra más palpable del malestar de Germán Vázquez fue su pronuciamiento en contra a la propuesta del PP sobre la bajada de impuestos aplicados a los carburantes y a la luz, un tema que contó con el pronuciamiento favorable de los otros diez ediles.

Vázquez se abstuvo, al igual que los socialistas y el edil no adscrito, en la votación de la actualización de las tasas del agua y del alcantarillado, con un incremento del 2,8%, que se aprobó con los cinco votos a favor de IxM y PP. El equipo de gobierno puso al día las tasas, después de que no se aplicasen subidas en 2020 y 2021, "unha negociación que non foi fácil", según afirmó Seijas.

El socialista Rafael García Figueiras puntualizó que el ejecutivo local modificó su propuesta, "xa que no pleno de febreiro propuxo unha suba do 6,5%, imaxinamos que por un erro de cálculo, polo que ameazamos con presentar alegacións". García entiende que "non é o momento de subir os impostos á veciñanza, polo contesto de crise que nos toca vivir".

El portavoz socialista lamentó que el PP no apoyase la demanda del PSOE para que se restablezca de forma regular el servicio de pediatría en el municipio, que atiende también a vecinos de Portomarín, Antas de Ulla y Taboada. El resto de los grupos sí votaron a favor de la propuesta, "aínda que no seu día os socialistas rexeitaron unha nosa no mesmo senso, na que se pedían tamén máis especialistas ao Goberno central", aseguró Seijas.

En la sesión plenaria también se dio cuenta de varios decretos de la alcaldía, entre ellos la tramitación de una ayuda de 300.000 euros de la Xunta para convertir la vivienda comunitaria en hogar residencial.