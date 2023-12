Dúas décadas xogando coa tradición

O Museo da Terra de Melide vístese de nostalxia e tradición para celebrar o vixésimo aniversario da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional (AGXPT). Desde a billarda e os aros, pasando pola ra ou o tres en raia; os entretementos da era predixital convértense nos auténticos protagonistas da mostra conmemorativa que estará dispoñible de forma gratuíta durante todo o mes de decembro, ata o día 30.

"Os xogos populares son a manifestación máis xenuína da cultura dun país", sinalaba Paco Veiga, membro fundador da AGXPT. E que, aínda que moitos sexan comúns con outros territorios, "o xeito de xogar e mais a capacidade de poder adaptarse á súa contorna, así como a súa peculiar visión do mundo, é o que lles infire ese carácter diferencial e propio".

Para a asociación con sede en Melide, conservar os xogos populares e demais entretementos enxebres é un deber, e transmitilos ás xeracións futuras, unha obriga. Dúas décadas de traballo divulgativo e de investigación, que agora abren ao público a través da mostra dispoñible no Museo da Terra da localidade.

A RA NUNCA PASA DE MODA. Xogo de taberna co que se entreteñen aínda en moitos lugares as roldas. Cada xogador lanza dez pellos e á súa conta súmanse os tantos obtidos sempre que caian dentro da gabeta. FOTO: S.SENANDE

"Trouxemos xoguetes que formaron parte da infancia de moitos galegos nados antes da chegada das novas tecnoloxías: a billarda, a ra, os zancos, as argolas...", explica Veiga. Obxectos que encerran moitos recordos, contando algúns deles co valor engadido de estar feitos á man por alumnos do ciclo de carpintería do IES da localidade.

É o caso do clásico tira a lata, xogo propio da terra melidá e creado para a festa do San Caralampio, celebrada o segundo fin de semana de setembro. "É unha das pezas á que máis agarimo lle temos", explicaba Luisa Martínez, membro da AGXPT, "todos os anos vemos como nenos e maiores se xuntan para xogar, é algo que realmente nos emociona".

Un encontro interxeracional que tamén se está a producir nas visitas á mostra, tal e como indicaba a técnica do museo, Cristina Vázquez: "Estamos a recibir moitas máis persoas das que agardabamos cando arrincamos con esta iniciativa. As máis maiores anímanse a coller algúns xoguetes e os nenos sempre saen encantados".

O ARO, PARA TODAS AS IDADES. Exercicio de habilidade no que poden participar persoas de todas as idades. Pódese xogar só ou por equipos e tamén se poden incluír obstáculos que aumenten a dificultade. FOTO: S.SENANDE

Volta ao tradicional

Algúns dos pequenos que tiveron a oportunidade de acudir á exposición foron os alumnos do Ceip Número 1 de Melide, inmersos nun proxecto de recuperación de xogos populares. "Observamos que certos deportes espertaban unha maior conflitividade entre os nenos. Por iso, decidimos implementar estas dinámicas nos tempos de lecer", apuntaba o mestre José Iglesias.

A volta ao tradicional do Ceip da localidade melidá foi todo un éxito, conseguindo reducir os niveis de competitividade entre uns nenos que disfrutaban coma nunca afastados de aparellos tecnolóxicos. Ao igual ca eles, quen queira achegarse á mostra do Museo da Terra pode facelo de forma gratuíta ata o 30 de decembro.

PESCAR A BOTELLA . O pescar a botella é un xogo que require a máxima concentración e que se pode realizar de forma moi sinxela na casa: tan só se precisan varias botellas baleiras, paus, cordas e aneis. FOTO. S.SENANDE

O sábado haberá xogos e un xantar

Os actos conmemorativos polo 20 aniversario da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional terán o seu día grande este sábado, 16 de decembro.

A xornada arrincará a mañá do sábado a partir das 11.30 horas con xogos e un taller de construción de xoguetes na Praza do Convento. En caso de choiva, a actividade celebrarase no interior do museo.

Ao remate do mesmo, haberá un xantar de confraternidade para os asistentes.

A partir das 18.00 horas terán lugar diferente actos de conmemoración na sala de conferencias do edificio multiusos da localidade e que comezarán coa proxección do vídeo 20 anos da AGXPT.

A continuación, terá lugar a mesa redonda Presente e futuro do xogo tradicional e un debate sobre os entretementos populares con diversos representantes do Observatorio do Patrimonio Lúdico Galego.

O remate das celebracións polas dúas décadas de historia da AGXPT estará a cargo da actuación do narrador oral lalinense Celso Sanmartín.