"Dorra é o nome que aparece nun documento máis antigo, do 569"

A orixe de Antas é probable que sexa prerromana indoeuropea, co significado de pedras grandes chantadas para marcar os lindes dun terreo. Ulla ten raíz na palabra ‘wel’, cuxo significado é facer xirar ou auga que dá voltas, mais evolucionou desde ‘wulia’. Todo iso, máis a decisión de engadir o ‘de Ulla’ en 1916 para diferenciarse do Antas de Almería, así como a historia e significado de cada un dos lugares do concello ullá, está no volume de Andrea Santiso, veciña do Antas lugués que hoxe ás 18.30 presenta na casa da cultura da localidade a obra, enmarcada na colección Terra Nomeada e xa dispoñible en formato físico e na web da Real Academia Galega. Estará co presidente da RAG, Víctor F. Freixanes, os académicos Ana Boullón e Antón Santamarina e a alcaldesa, Pilar García Porto.

Que a levou a dar forma ao volume Toponimia de Antas de Ulla?

Xurdiu en 4º de Lingua e Literatura Galegas, ao facer o TFG. Tiven Onomástica con Ana Boullón e aí empecei a ver un universo que non coñecía. A miña motivación foi ter a oportunidade de mesturar o amor que sinto por Antas e traballar coa súa toponimia.

Fáleme da obra. Que hai nela?

É un libro que recolle a toponimia oficial do concello de Antas de Ulla. Saqueina do Nomenclátor de Galicia, pero logo fixen un estudo lingüístico e histórico dos nomes, que axuda a saber se temos unha toponimia recente ou de moitos anos, como é o caso da nosa.

Que destaca do indagado?

Que temos unha toponimia moi ben consolidada. Por exemplo, Dorra é o que aparece nunha documentación máis antiga, do ano 569, e o que máis chama a atención é que chegou practicamente inalterado aos nosos días.

Dáse así noutros lugares?

A maioría dos nomes de Antas non sufriron modificacións. Seguiron a evolución co paso do tempo, pero manteñen a súa esencia inicial.

Cando se van os nosos maiores os microtopónimos tamén se van, por iso creo que é necesario recollelos

E ten algunha explicación?

Vénseme á cabeza unha comparativa. Teño unha compañeira que fixo tamén un traballo sobre a toponimia de Barreiros. No seu caso sufriu moitísimas alteracións e houbo nomes que cambiaron radicalmente, pero aquí non houbo procesos que marcasen a necesidade de cambiala.

Houbo algún nome cuxa orixe fose máis difícil de esclarecer?

Quedoume unha espiña cravada co nome de Mancegar, que me toca de preto porque de alí era a miña avoa paterna. Non atopei moita información sobre el, só unha testación do ano 1289 na que só se cita. A partir da documentación e do contexto pódese sacar algunha hipótese, pero neste caso foi imposible, así que tiven que clasificalo como un topónimo escuro. Pero sospeito que pode ser un nome de persoa, aínda que non hai nada que o confirme.

Non aparece noutros lugares?

Non, só en Antas.

Hai algún outro que sexa único de Antas?

Si, temos varios, como Caira, Bellós, Nugallás, Funsín…

Hai dous, Campo das Antas e O Rego do Santo, que non están no Nomenclátor pero si os incluíu.

Iso débese a que a última versión do Nomenclátor é de 2003 e aí está a toponimia dos núcleos habitados. Estes decidín incluílos porque daquela estaban deshabitados e hoxe teñen veciños.

Engadiu tamén o monte Farelo. Claro. Como non vai estar o noso monte Farelo no libro?

É un lugar moi frecuentado, facíame ilusión metelo. Era de xustiza.

Dicía que usou o Nomenclátor para facer este volume, pero botou man dalgún outro recurso?

Temos que sentirnos moi afortunados por contar cos recursos cos que contamos, como proxectos do Instituto da Lingua Galega (ILG), do Instituto Ramón Piñeiro ou o TMILG (Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega), no que poder ver de maneira informatizada o contido de manuscritos de mosteiros que, doutro xeito, sería case imposible acceder a eles.

Recorreu a documentos físicos?

Si. A información sacada do mosteiro de Vilar de Donas foime moi útil, pero case todo foi a través dos corpos electrónicos, como do mosteiro do Sobrado dos Monxes e de Ferreira de Pallares.

E falou con veciños da zona?

Ao traballar coa macrotoponimia o factor traballo de campo é importante, pero non tanto como na microtoponimia. Aí si que é fundamental escoitar a xente maior, porque moitas veces só eles saben eses microtopónimos.

Proponse facer algún traballo centrado na microtoponimia?

Non é que eu queira, é que é necesario porque cando se van os nosos maiores, os microtopónimos tamén se van. Existe xa a plataforma Galicia Nomeada que busca que a xente fale coas persoas maiores, e non tan maiores, que coñecen os nomes das leiras e dos lugares para ir introducíndoos e que non se perdan.