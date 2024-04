División de opinións na Asociación Forestal galega polo proxecto de Altri

O proxecto de Altri para Palas de Rei provoca división de opinións entre propietarios forestais e representantes de comunidades de montes veciñais, tal e como demostra a enquisa realizada pola Asociación Forestal de Galicia.

O 52,4% dos integrantes está a favor de que se instale unha industria de transformación do eucalipto en Galicia, fronte ao 40%, en contra, e só un 7,6% que non ten opinión formada ao respecto.

É relevante ademais outro dos datos do sondeo: ao 41% non lle parece axeitada a localización escollida pola pasteira para levantar unha fábrica de celulosa e fibras téxtiles, en plena Ulloa, con impacto sobre o Ulla e lindante coa Serra do Careón, mentres que o 34,2% a ve ben e o 24,8% non se pronuncia.

Desde a AFG destacan que estas cifras e os comentarios recollidos reflicten "a pluralidade de pensamento e a diversidade de opinións dos socios" que responderon a enquisa, dos cales un 76% ten eucaliptos e os restantes non traballan esa especie. Así mesmo, todos concordan en que, de establecerse a planta, "os controis do impacto ambiental deben ser moi rigorosos".

Todos eses datos déronse a coñecer este sábado na concorrida asemblea xeral que a AFG celebrou no balneario de Guitiriz. Na reunión abordouse ademais a creación de dez agrupacións de xestión conxunta do monte que, no caso da provincia de Lugo, corresponden á posta en marcha dun proxecto en Momán (Xermade) e a consolidación da Sofor do Monte Candedo, en Meira.

Outros puntos foron a necesidade de ofrecer unha fiscalidade máis atractiva que non penalice a quen ten árbores cunha quenda de corta superior a 30 anos , ademais de establecer deducións do 20% do IRPF para os investimentos no monte.

O proxecto empresarial de Greenfiber

Sobre o proxecto empresarial tamén se manifestou este sábado a promotora, Greenfiber, que lembra que habilitarán "un área de especial protección" para a Santolina melidensis "en una zona en la que hay indicios de presencia en otro tiempo, pero donde no existe hoy".

Así, din que alí "se reproducirán las condiciones idóneas para su desarrollo, favoreciendo su reproducción, conservación y estudio", pois é unha especie endémica que se dá só entre Santiso e Palas. Tamén defende que se vai establecer "una banda perimetral" para preservar a Armeria merinol e o Leucanthemum gallaecium.

Sobre este tema e a protección da Ulloa falaron tamén este sábado o arquitecto Plácido Lizancos e o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González, en Monterroso, nunha charla impulsada por Ulloa Viva.