La directora general de la Guardia Civil visita la Compañía de Palas de Rei

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha mantenido una reunión de trabajo este miércoles con los responsables de la Guardia Civil en Galicia, ha informado el Instituto Armado. Gámez también ha visitado la Compañía de Palas de Rei.

Los mandos de la Guardia Civil le han expuesto a la directora general los cometidos que realizan en la Zona y en las Comandancias de A Coruña y de Lugo, cuál ha sido su evolución en los últimos años, así como las perspectivas y planes de futuro.

La directora general ha mantenido un encuentro con personal de todos los empleos a los que ha felicitado por el trabajo realizado, especialmente durante este último año.

María Gámez también se ha entrevistado con algunos agentes que han estado hospitalizados por covid-19 y con los que ya mantuvo contacto telefónico durante su enfermedad.

Por otra parte, el pescador gallego Rogelio Santos Queiruga ha sido condecorado por la Guardia Civil con motivo del aniversario de la Fundación del Cuerpo. Se dio a conocer gracias a los videos con los que enseña a cuidar la fauna marina. Estos videos con los que se dedica a concienciar a la ciudadanía sobre nuestro patrimonio natural se han convertido en un fenómeno viral.

Moitísimas gracias a @Maria2Gamez , e a @guardiacivil por este recoñecemento que se suma ao de tanta xente xa. Cando coidamos do mar non o facemos para nós mesmos, senón para todos, incluidas as novas xeracións. https://t.co/0GjxeUTxaQ