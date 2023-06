O candidato do Partido Popular, Eloy Pérez, perfílase como o novo alcalde de Monterroso, ante a dificultade que teñen os grupos de esquerda para alcanzar unha alianza de goberno. O PP, que nos comicios do pasado 28 de maio resultou ser a lista máis votada aínda que con só oito sufraxios sobre o PSOE, faríase así coa alcaldía pero cun goberno en minoría ao conseguir só tres actas das once coas que conta a corporación.

Eloy Pérez admite que o seu desexo era poder gobernar en maioría, pero aínda que chegase a un acordo con IxM para reeditar o bipartito deste últimos tres anos -aínda que con intercambio de poderes entre el e a actual alcaldesa en funcións, Rocío Seijas- as matemáticas tampouco estarían da súa parte ao sumar só cinco concelleiros.

As matemáticas si son, pola súa banda, favorables ás forzas de esquerda, que poderían gobernar en maioría grazas aos tres edís do PSOE, os dous do PG e o único concelleiro do BNG. Con todo, o veto que estes dous últimos partidos manteñen sobre o alcaldable socialista, Antonio Gato -tamén cuestionado pola súa propia agrupación local-, provoca que non haxa avances nas negociacións, a pesar das reunións mantidas estes últimos días por PG e BNG para tentar atopar unha alternativa de consenso.

De ser elixido alcalde, Eloy Pérez móstrase confiado en que os demais grupos permitan un goberno do PP "de estabilidade, porque o que necesita agora Monterroso son investimentos e iso pasa por traballar todos unidos para poder captar fondos doutras administracións".

Pola súa banda, a alcaldesa en funcións, a independente Rocío Seijas, garda de momento silencio sobre a actual situación, a pesar dos reiterados intentos deste medio para contactar con ela.