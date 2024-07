Diego Valiño: "Precisamos bos enlaces coa A-54 para que o comercio de Arzúa siga mellorando"

O Centro Comercial Aberto de Arzúa inicia as súas rebaixas de verán, con máis de 1.000 premios seguros, co obxectivo de impulsar o consumo local. O presidente, Diego Valiño, destaca a función da entidade para velar polos intereses dos pequenos comerciantes do concello, con diversas actividades de dinamización comercial.



En que momento nace Aeca?

A asociación créase no ano 1985, coas empresas e comercios máis relevantes de Arzúa, para mirar polos seus intereses.

Cantas empresas comezan a formar parte do proxecto dende o comezo?

Eran xa bastantes dende entón, unhas 80 ou 90 empresas. Xa naquel momento había intencións de crear unha agrupación que loitase polos intereses dos comerciantes deste concello.

Con cantos colaboradores conta agora a entidade?

Conta con 140 ou 150 socios, máis ou menos. A maioría deles atópanse no centro de Arzúa e outros forman parte tamén doutros concellos, como Touro ou O Pino. Agora mesmo o número de socios non sube, mais tampouco baixa.

A listaxe de colaboradores é variada en canto ao tipo de negocios. Destacaría algo neste sentido?

Eu destacaría o descenso do impacto na hostalaría. Co paso do tempo eles foron creando as súas propias asociacións, unicamente relacionadas co seu oficio.

Como se deu a evolución da propia entidade ao longo de todos estes anos?

Nun inicio, Aeca tiña un labor representativo, pero coa chegada da crise a perspectiva da agrupación cambia e comeza a ter un enfoque máis comercial.

Houbo tamén un descenso no número de socios dentro da asociación pola propia crise?

Si. Debido a baixas e xubilacións notouse un descenso no número de empresas e comercios que colaboraban, na actualidade xa non se nota.

En que está enfocada agora mesmo a actuación de Aeca?

Agora o principal é buscar a dinamización do comercio. Recibimos axudas tanto do Concello de Arzúa como da Xunta de Galicia. Todas estas axudas van directamente destinadas a paliar os posibles problemas aos que se poden enfrontar os comerciantes que, neste sentido, son os máis sensibles ás crises. Realizamos campañas de promocións empresariais: bonos, regalos ou sorteos para empregar nos negocios colaboradores.

Aeca conta cunha páxina web e perfís nas redes sociais. Como levan este proceso de dixitalización?

As redes sociais, así como outros espazos en internet, son un escaparate máis para os comercios. Nós estamos a favor de levar a cabo un cambio cara ao dixital, pero é certo que ás veces custa. Intentamos facer promocións polas redes en datas especiais, como son estas rebaixas de verán, ou tamén no Nadal ou no Día da Nai. É un cambio que se dá lentamente, xa que algún aínda se resiste. Outras empresas, en cambio, aproveitaron este impulso para comezar a vender por internet. Agardamos agora que os primeiros animen ao resto neste camiño.

En canto a preocupacións concretas, que destacaría dende Aeca?

Os comerciantes levan anos na corda frouxa, en moitos sentidos, mais esa é unha situación coñecida por todos. Agora mesmo, moitas das inquedanzas da asociación están centradas nos problemas co plan urbanístico e no impacto da A-54 na vila. Preocupa que a autovía ille o concello, precisamos bos enlaces para que o comercio de Arzúa continúe mellorando. É importante que os enlaces teñan un efecto positivo no turismo, especialmente polo paso do Camiño de Santiago, pero tamén nos importa a calidade de vida da veciñanza e dos propietarios dos negocios locais.

Comenta vostede unha problemática co plan urbanístico de Arzúa. Cales son eses problemas?

Neste caso falamos de problemas que afectan ao chan industrial directamente. Neste concello, hai máis de dez anos que non se fai unha ampliación do chan industrial. É fundamental que se realicen cambios neste aspecto. Desta maneira, permitirase a apertura de novos negocios en Arzúa, así como o asentamento e a construción de vivendas para futuros propietarios.

A grandes trazos, que desexos se contemplan dende a súa agrupación?

En definitiva o que sempre buscamos é a mellor situación para os comerciantes. Temos Santiago de Compostela a tan só 20 minutos, cun polígono industrial moi potente, non nos gustaría que os nosos comercios e empresas se quedasen atrás. Levamos moitos anos loitando e con todo en contra, mais sempre saímos adiante. Seguiremos así. Agardamos que a situación non empeore, por iso debemos facer fincapé en que precisamos uns bos enlaces coa autovía A-54 e cambios no plan urbanístico do Concello.