Denuncian vertidos de purín en un tramo de tres kilómetros del río Furelos

La Asociación de Troiteiros Río Furelos de Melide denunció en un comunicado la aparición de vertidos en el río homónimo. El presidente del colectivo, Xavier Pazo, afirma que fueron alertados por una vecina que descubrió ·o que parecen ser cisternazos de purín·, localizados en el entorno de Chorén, en la parroquia de Barazón, perteneciente al concello de Santiso.

Tras recibir la alarma el martes al mediodía, la asociación decidió ir a realizar las comprobaciones pertinentes y descubrieron que un tramo de unos tres kilómetros del río, entre Ponte San Paio y la desembocadura del Furelos en el río Ulla, se había visto afectado por los vertidos.

La asociación de pescadores Río Furelos lleva años denunciando este tipo de prácticas, que resultan extremadamente nocivas para el medio ambiente en general y para las aguas fluviales en particular. De hecho, "mesmo a normativa europea prohibe esparexer o purín polos prados dado o poder contaminante que ten", apunta Pazo en el comunicado. También señala que este tipo de acciones son, aunque aisladas, reiteradas en el tiempo, y propias de personas que "só se ocupan do seu e o público non lles preocupa".

El colectivo denunciará, como lleva haciendo hasta ahora, este ataque al río Furelos con documentación gráfica ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, el Servizo de Conservación da Natureza y Augas de Galicia. Además, en este caso en concreto, también informarán de la situación al Ayuntamiento de Santiso, ya que las augas dónde se produjo el vertido discurren por ese término municipal.

Desde la asociación esperan que la situación extraordinaria que se está viviendo en la actualidad "produza unha mudanza para mellor na especie humana" y, por lo tanto, los vertidos no sólo en Furelos sino en cualquier río sean cosa del pasado.