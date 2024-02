Denuncian que Bonxe y Monterroso reciben internos de perfil "inapropiado"

Delegados da Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en representación dos centros de Bonxe, Monterroso e Pereiro de Aguiar, trasladáronlle ao director xeral de Ejecución y Reinserción Social, dependente de Instituciones Penitenciarias, as súas queixas pola que consideran unha "nefasta" política de clasificación de internos de perfil "inapropiado" que acaban en centros de tipo C, como son os tres xa mencionados. Fanse eco así das numerosas denuncias que fai o persoal destas prisións a raíz do "preocupante" incremento das agresións.

Os representantes sindicais, que levaban tempo reclamando ser atendidos polo director xeral, aproveitaron o encontro para detallar os "problemas" que está xerando a "errónea" clasificación e destino dos internos, así como as "deficiencias arquitectónicas para albergar este tipo de presos".

Neste sentido, desde CSIF lembran que durante 2023 se produciron graves agresións en Bonxe, onde un funcionario chegou a perder a consciencia tras recibir un golpe, ou en Monterroso, onde outro empregado recibiu un cabezazo no tabique nasal, pese a que, subliñan, os centros de tipo C deben acoller "población con bajo perfil conflictivo, en régimen de semilibertad o con aplicación de penas y medidas alternativas". Engaden que esta é unha norma que se está incumprindo.

O sindicato urxe a dar solución e adecuarse ao recollido no acordo marco, polo que rexistraron un escrito coas súas demandas.