El parricida de Monterroso, hallado culpable por un jurado popular –formado por seis hombres y cinco mujeres, dos de ellos suplentes– de haber matado a su padre a golpes tras dos días de juicio en la Audiencia Provincial, recurrirá la pena que le imponga el presidente del tribunal.

Así lo ha avanzado su defensa, ejercida por el abogado César Lodos, quien ha valorado que en el fallo del jurado se hayan estimado "algunas de las alegaciones". "Y, además, se estima, aunque no con la eximente completa, de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas pero sí que se estima un atenuante con lo que esperamos que la condena baje bastante la petición inicial del fiscal que empezó en veinte años y ahora ha rebajado a 17", ha abundado.

Asimismo, el letrado lucense incide en que sigue manteniendo que "las cosas no fueron como dice el veredicto y el recurso de apelación lo seguimos contemplando".

En cuanto a la pena, "acorde al veredicto, que no acorde a la realidad", ha matizado Lodos, ha convenido que "se trata de lo que se conoce en jurisprudencia como un dolo eventual, no es un dolo directo porque no había intención de matarlo". "Que no era consciente de esa posibilidad y unido eso a la ingesta de alcohol que presentaba en ese momento creo que se tiene que bajar bastante y el arco de condena debería estar entre cuatro y ocho años de prisión", ha subrayado.

El abogado del parricida ha destacado que su cliente es una "persona asombrosamente tranquila", que solo perdió "la calma" cuando conoció que la Fiscalía "le pedía 21 años de alejamiento de su hijo", que ahora ya no contempla la acusación pública. "En ese momento se derrumbó y dijo: Si me van a alejar de mi hijo yo prefiero que me maten", ha destacado.

Así el homicida se "tomó el veredicto bastante relajado". "Y me dijo haz lo que puedas", ha afirmado, con lo que César Lodos, ya ha avanzado que presentará un recurso a la pena que finalmente se le imponga.

"BASTANTE TRANQUILO". "Se marchó bastante tranquilo", en dirección a la prisión de Monterroso, donde ha permanecido desde el parricidio, en marzo de 2018, después de conocido el fallo del jurado, pasadas las 23,00 horas de este jueves.

El hombre de 54 años supuestamente mató a golpes a su padre, de 79 años, en la parroquia de Esporiz en la madrugada del Día del Padre, el 19 de marzo de 2018, en presencia de su hijo que contaba cuatro años de edad.

La Fiscalía ha rebajado la petición por homicidio de veinte a 17 años de prisión y ha retirado la petición de alejamiento de su hijo de 21 años, que lo visita habitualmente en la prisión de Monterroso en compañía de su madre y pareja del parricida que reside en Asturias.