É integrante da banda de música de Antas, traballa como psicóloga clínica e fai unha tese de doutoramento na Universidade de Santiago sobre saúde mental perinatal.

Se fose presidenta da Xunta de Galicia, traballaría co mesmo ímpeto que dedica ao seu. E falaría do que apenas está na conversa dos candidatos: a saúde mental.

Que faría se chegase a ser presidenta da Xunta?

Polo que me toca de preto, invertería moito máis en saúde mental. É unha cuestión moi importante que apenas está visibilizada e á que se dedican moi poucos recursos. Faltan profesionais na sanidade pública. Isto fai que os tempos de espera para conseguir unha cita se prolonguen moito, e que a xente se vexa obrigada a recorrer á privada. Pero, claro, non todo o mundo pode facer isto. Non todo o mundo pode pagar un tratamento, o que supón que o coidado da saúde mental dependa en boa parte dos recursos que teña cadaquén. Isto non debera ser así. Ten que haber máis recursos públicos.

Especificamente no caso da saúde perinatal, hai moito traballo aínda?

Moito, porque a maternidade está aínda moi idealizada, e semella que unha muller embarazada ou que deu a luz ten que estar contenta, si ou si, o que supón unha presión moi grande cando iso non é así, e oculta as dificultades que implica ese cambio. Tamén no caso dos homes é complicado, pois non viven os cambios que vive a muller antes de nacer o bebé.

Está realizando unha tese de doutoramento. Impulsaría a investigación?

Si, e tamén en psicoloxía, que semella unha área relegada con respecto doutras. Eu estou realizando unha tese, pero non podo dispor de bolsa de estudos por estar traballando. Porén, estou producindo coñecemento, e penso que tería que haber máis axudas e bolsas para investigar e para apoiar as persoas que o estamos facendo, dende distintas circunstancias.