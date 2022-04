Un incendio destruye parte del complejo hotelero La Cabaña de Palas de Rei

Miembros del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA) están colaborando en las labores de extinción de un incendio que se declaró en el complejo hotelero La Cabaña, en Palas de Rei, en la calle Bernardino Pardo Ouro. El equipo del GALI movilizó hasta al lugar un camión cisterna con una capacidad de veinticinco mil litros de agua para abastecer a los equipos de extinción.

Según la información recogida en el 112 Galicia, el incendio se originó en las cocinas de uno de los tres complejos que componen las instalaciones del hotel. Ahora, el fuego está controlado y los servicios de emergencia continúan a trabajar para atajar las brasas que se mantienen encendidas. Afortunadamente, a pesar de que había personas alojadas en las instalaciones, ninguna resultó herida.

El 112 Galicia recibió la alerta del incendio a las cinco y media de la pasada madrugada, a través de los agentes de la Guardia Civil.

A partir de ahí se activó un operativo en el que están interviniendo los Bomberos de Chantada y de Arzúa, los efectivos del GES de Monterroso, miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Palas de Rei, una motobomba de la Central de Incendios de Lugo y el Grupo de Apoyo Logístico de la AXEGA.

Incendio en el complejo hotelero La Cabaña de Palas de Rei. EP

La zona del bar y restaurante se vino abajo, aunque no hubo que lamentar víctimas. La de los alojamientos no sufrió daños. "Estivemos axudando á xente a saír e non houbo vítimas", indicaron desde el GES de Monterroso, cuyos efectivos, al igual que otros equipos de emergencias terminaban de apagar los últimos rescoldos y procedían a retirar escombros, "xa que veu todo abaixo", indicaron.