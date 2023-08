Tres décadas de loita polo verde

Houbo anos nos que Palas de Rei se viu asolada polos lumes forestais, "ardía polos catro puntos cardinais", lembra Raúl López, presidente da asociación A Capela, colectivo que xermolou a raíz daqueles incendios como mostra de que en Vilar de Donas tamén querían pór o seu gran de area. Disto hai xa tres décadas, as mesmas que levan traballando para impulsar iniciativas que manteñan viva a parroquia e, por ende, lonxe os lumes.

Ás 30 edicións chega tamén o sábado a Feira do Cabalo de Vilar de Donas, cita ineludible para os amantes do ecuestre, organizada pola Capela e o Concello palense e que tamén ten un por que no seu nacemento. "Quixemos facerlle unha especie de agradecemento a este animal, que foi quedando a un lado coa chegada do progreso e do asfalto", destaca Raúl, residente nunha zona "de bastante tradición á hora de ter cabalos", engade.

Defensa da natureza e recoñecemento aos animais guían a folla de ruta da asociación A Capela e fano desde o minuto cero, cando Raúl xunto a Balbino Varela, o actual secretario, e Manuel Escariz, O Alemán, tesoureiro, constituíron un colectivo do máis activo. Celebran xornadas a prol de preservar o verde dos montes e, antes, para recuperarse dos lumes, crearon un viveiro para que os veciños afectados se abastecesen de árbores autóctonas, levaron enxeñeiros de montes por todo o o territorio para que desen charlas, fixeron unha marcha cicloturista, un certame de debuxo e, o ano pasado, impulsaron a plantación de 100 árbores que foron apadriñadas por 200 nenos e nenas de Palas. "Este ano viñeron ver como medraban", apunta Raúl, "foi moi gratificante ver tantos pequenos arredor do hipódromo".

E é que o presidente da Capela, aínda que recoñece que sacar adiante iniciativas orixinais desde "unha parroquia normaliña como é Vilar de Donas" non é doado, si acepta que merece a pena: "O importante é manterse activos e ter a ilusión, e nós témola", sinala, "temos un monumento, a igrexa, que nos dá forza para seguir".

Por iso, non dubidaron no seu momento en crear un equipo de fútbol sala feminino que chegou a estar federado ou a coral polifónica A Verba do Vilar. Pese a que acabaron esmorecendo, "desfrutámolos moito", agrega un home que regresou hai catro décadas á súa terra natal despois de pasar por Francia, Reino Unido ou Alemaña. Alí constatou que "as raíces tiran e queda a morriña, que vai espertando ao facerte maior".

Raúl tamén fala de venres e sábado, días nos que, con motivo do San Salvador, patrón de Vilar de Donas, a parroquia terá dobre festexo. O venres celebra a xornada cumio da campaña iniciada hai 30 anos baixo o lema A dona Verde morre, non o permitas cunha misa cantada pola coral de Palas diante do monumento á Galicia Verde, onde tamén dará o pregón Fernando Pensado e o alcalde e dúas nenas de Vilar de Donas farán unha ofrenda floral.

Logo será a quenda dun xantar e, a partir das 21.00 horas, un festival folk que se abrirá cun poema de Xosé Luis Otero Cebral recitado por Sonâmbulum, formación que actuará na cita, igual que o fará Cuarta Xusta. Para rematar, haberá unha verbena con Escaparate.

Ao día seguinte será a Feira do Cabalo, con probas de andadura a dous e catro tempos, trote e concurso de estampa e beleza, así como carreira de burros.