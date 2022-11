Dani Polo: "En Youtube podes aprender un truco, pero rodearte de magos con experiencia é a clave"

Con só 24 anos, o melidao Dani Polo pode presumir de ser un dos grandes nomes da maxia en Galicia. Hipnose, levitación, cartas e mentalismo son só algúns dos espectáculos cos que este rapaz, pupilo do Mago Rafa e participante en Pura magia de TVE, logra encandilar ao seu público. Faino desde que con seis ou sete anos probou o Maxia Borrás.

Recibiu o xogo polo Nadal, pero á súa familia non lle gustaba a maxia.

Para nada. Recordo que de pequeno vin un mago na televisión que me deixou impactado polo número que estaba facendo nun deses programas que botaban e que meus pais quitaban sempre. Era Jason Byrne, que actúa nas Vegas. Iso, e que enredaba tódolos días co Maxia Borrás, fixo que miña nai comezase a investigar un pouco e descubrise que o Mago Rafa ía abrir unha escola en Lugo.

Foi un afortunado. Non tódolos pais farían iso.

Totalmente. Eu vivo en Melide e isto da maxia é algo moi específico. Se non fora polo apoio dos meus pais, que viaxaron comigo por todo o país, non o tería conseguido. Eles viron que esta era a miña paixón, aínda que me insistiron en que estudara. De feito, fixen Comunicación Audiovisual e un máster de Xornalismo.

"De pequeno vin un mago na tele que me deixou impactado, nun deses programas que meus pais quitaban sempre"

Recorda o seu primeiro número?

O primeiro non, pero si que recordo empezar coa baralla, cos materiais do Maxia Borrás... Logo empecei a actuar en comidas familiares, entre amigos, en comuñóns e foi en 2010 cando subín por vez primeira a un escenario. Foi no Compostela Máxica, onde tamén actuaba Juan Tamariz.

Ademais da influencia da súa familia, tamén foi importante a de nomes importantes do ilusionismo como o Mago Rafa.

Na súa escola estiven tres anos, desde os nove ata que pechou. Alí aprendín cousas que van máis alá dos números: a psicoloxía, a posta en escena, como relacionarte co público... Logo fun a moitas charlas e conferencias. Agora creo que o erro máis fácil de cometer é que che guste a maxia e unicamente accedas a Youtube. Aí podes aprender un truco, pero rodearte de magos con anos de experiencia é a clave. Eles ensínanche como funciona de verdade a profesión.

E como ve a saúde da profesión?

Hai rapaces, e cada vez máis rapazas, interesados. Está pegando moi forte e nas grandes cidades hai unha amplísima oferta.

Tamén nos concellos pequenos?

Cada vez hai máis espectáculos. Fixemos o Galicia Ilusiona por primeira vez e con el achegamos a maxia a moitas vilas pequenas. A resposta foi moi boa.

Cambia moito pasar dun público a outro?

Non moito. Cada espectáculo é un mundo, non é o mesmo estar nun gran teatro que nun centro cultural. Aínda así, o importante é ter un estilo propio e manter a identidade sen deixar de innovar.

"Hai rapaces e cada vez máis rapazas que se interesan na maxia. Está pegando forte e nas cidades hai unha amplísima oferta"

Vostede tamén trata de achegar a maxia aos máis novos.

Si, teño a sorte de participar na organización dun festival en Ames no que incorporamos a sección de novos talentos, para mozos de oito a 20 anos. Para moitos é a primeira vez que soben a un escenario.

É fácil comezar nisto xa de maior?

Si, hai algún caso de comezo tardío, que se afeccionou despois de ver algún espectáculo. Pero é certo que se comezas novo tes máis tempo para explotar esta faceta.

Que proxectos hai sobre a mesa?

Este mes estou creando novos números e logo empezarei unha xira de 22 actuacións por Castela e León, Asturias e País Vasco.