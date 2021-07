Cultura sostible no rural galego

O Consello da Cultura Galega (CCG) organiza xunto co Concello de Monterroso este xoves unha mesa redonda arredor da presentación do informe que redactou o investigador cultural independente Fran Quiroga.

No debate, que modera o autor do estudo, van participar Adrián Gallero, da organización do Festival Agrocuir, Alfonso Blanco, do Festival de Pardiñas, e Begoña de Bernardo, da Rede Galega de Sementes. O texto é unha síntese das conclusións ás que se chegou no ciclo de conversas sobre o mesmo tema que organizaou o CCG en febreiro, e nas que participaron unha decena de proxectos culturais de toda Galicia, entre elas as tres convidadas ao debate do xoves e outros de Lugo como a Rede Aldear ou a Canle Ribeira Sacra.

A análise das iniciativas participantes, partindo da premisa de considerar a cultura un piar da transición socioecolóxica, é unha oportunidade de aprendizaxe social e institucional, pois todas poñen o foco na proximidade, na colectividade e "constrúen presentes pensando no mañá", recolle o informe. Engade que son prácticas sostibles que poñen a vida no centro, cun modelo que se podería exportar a outros sectores.

AS PROTAGONISTAS. Adrián Gallero, do Colectivo Agrocuir da Ulloa, considera que "no rural hai unha serie de factores históricos e formas de vivir que son de por si sustentables, de reciclaxe e de apoio mutuo", e sinala que o labor das iniciativas culturais coma estas é poñelas en valor e actualizalas aos tempos de hoxe.

O acto vaise celebrar na vila de Monterroso por ter acollido as sete edicións do festival Agrocuir, que se considerou un bo exemplo de como levar a cabo proxectos culturais sostibles. Dende a súa organización, Gallero apunta que "no rural hai moitos elementos para levar a cabo a transición ecosocial". Ademais, Fran Quiroga matiza que, por tratar da importancia da cultura rural sostible, quixeron "sacar esta iniciativa do CCG de Santiago e levala aos lugares nos que se producen estes movementos asociativos, xa que estamos falando deles".

O impacto destes proxectos busca tanto respectar á natureza coma devolver a vida ao rural galego

Outra cuestión importante da análise na que profundiza Alfonso Blanco é a avaliación do impacto destes proxectos na súa contorna. O organizador do festival de Pardiñas, o evento folk máis antigo de Galicia, asegura que "o respecto á natureza foi dende o primeiro momento unha idea clave, e creo que o conseguimos nas máis de 40 edicións que levamos; a natureza ensínanos a respectar a diversidade". Pola outra cara da mesma moeda, Quiroga destaca a importancia da actividade cultural no rural como lugar de encontro da poboación, que debe pasar de ser considerada só consumidora a colocarse no centro da acción. Esta pode ser, di o investigador, unha forma moi eficaz de loitar contra o despoboamento do rural, pois ofrece proxectos de vida e opcións de ocio nas aldeas e vilas sen que sexa necesario ir buscalas ás cidades.

O acto en Monterroso serve para darlle continuidade e profundizar na análise destas cuestións. Vaise celebrar ás seis da tarde na Praza do Froito, sen inscrición previa. Ao final do acto está programada unha foliada coa Asociación Sociocultural Falcatrueiros.