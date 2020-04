Os promotores de Abeancos celebran os 150 rexistros deseñando un xogo da oca

O catálogo virtual de Abeancos, proxecto que naceu en maio de 2016 grazas á colaboración do Museo da Terra de Melide coa asociación de usuarios de software libre da comarca (Melisa), suma xa 150 entradas. Para celebrar esa cifra tan redonda, os promotores desta ferramenta dixital proxectan varias iniciativas que contribúan a divulgar o patrimonio da comarca. Unha das máis rechamantes é o deseño dun taboleiro do tradicional xogo da oca, que permitirá aos participantes facer un percorrido por aqueles elementos máis representativos da zona.

"Os cruceiros son os elementos máis comúns da comarca, polo que poderían facer o papel da casiña da oca. Quen caia nela podería dicir algo así como de cruceiro en cruceiro, e avanzo polo ruteiro".

A idea xorde nunha charla virtual -o confinamento polo Covid-19 obriga a iso­- que manteñen Guillermo López, Jorge Lama, Elena Salgado, Rafael Gaioso, Xurxo Broz e Cristina Vázquez. Todos eles son os promotores de Abeancos e cada un ten tarefas moi específicas que abarcan desde a fotografía e o deseño gráfico ao mantemento da web ou o traballo arqueolóxico e de documentación.

Nas súas intervencións non se oculta a satisfacción polo traballo realizado ata o de agora e pola coincidencia de que a ficha 150 correspóndase cun dos achados máis importantes logrados ata o momento, como é o petróglifo da Regada.

Esta peza descubriuse por mor das obras do tramo da A-54 entre Arzúa e Melide, preto da aldea de Riazón, no municipio de Santiso. Xurxo Broz destaca dela que é a primeira deste tipo catalogada no municipio e a terceira da comarca.

O petróglifo aínda non ten o seu lugar definido no taboleiro da oca, pero xa hai propostas para outros bens: "A casiña da pousada pode ser algún dos pazos da zona, a do cárcere a casa de Goiás, que foi prisión da audiencia, e pontes temos dabondo", conclúen.

A Elena Salgado, a deseñadora, lle queda un longo traballo por diante. Pero, mentres, o resto do grupo non para de dar ideas para cando se levante o actual estado de alarma. "O ideal sería organizar roteiros temáticos para dar a coñecer este patrimonio", explica Xurxo Broz.

De momento, mentres dura o cofinamiento tanto el como Cristina traballan en novas entradas e xunto aos seus compañeiros miran o futuro: "Dentro de dez anos, levaremos máis de 1.000 fichas".

En imaxes

De arriba abaixo, no artigo, pódese ver:

Casa de Goiás

Caer no cárcere nunca é prato de bo gusto na oca. Neste caso, pódense perder as tres quendas obrigadas, para admirar esta singular construción de dúas plantas do século XVI.

Pozo Fonte de Roiriz

o taboleiro da oca, esta fonte ben poderá ser a casiña do pozo. Trátase dun característico exemplo de fonte de pozo, das que apenas levantan do chan.

Ponte A vella de Furelos

A casiña da ponte permite avanzar rápido no taboleiro da oca. Esta de Furelos é medieval e xa aparece citada no século XII, no Códice Calixtino.