O controvertido cruce de Santa María, en Melide, substituirase por unha rotonda

O Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobou definitivamente o proxecto de mellora da seguridade viaria e reordenación de accesos na estrada N-547, ao seu paso por Melide e, concretamente, á altura do punto quilométrico 49,450. Isto implica que o perigoso cruce de Santa María -na intersección coa Rúa Sabián e a estrada a Visantoña- será substituído por unha rotonda, unha vella demanda de veciños, usuarios e formacións políticas que durante anos quedou no limbo, ata agora.

Transportes deu luz verde ao expediente de información pública do proyecto, que contempla un investimento de 499.711 euros para eliminar un punto negro situado a escasos metros do centro urbano melidao, na entrada da localidade en dirección a Lugo. O anuncio correspondente publicarase proximamente no Boe.

Transportes continúa coa redacción do proxecto e, tras darlle a aprobación, procederase á licitación das obras

Así, tras esta aprobación, o ministerio continúa coa redacción do proxecto de construción, onde se define dita actuación e, unha vez se dea o visto bo a este documento, procederase á licitación das obras.

Desde o Executivo central propoñen a creación dunha glorieta que consiga calmar o tráfico existente na zona e reordenar os accesos, "mejorando con ello la seguridad vial", explican desde Transportes, onde á súa vez detallan que se rehabilitará o firme, reporase a drenaxe, a iluminación, os servizos e as propiedades e adecuarase a sinalización e o balizamento.