Conde dice que con Feijóo como presidente "o futuro de Altri estaría garantido"

El número uno de la candidatura del PP de Lugo al Congreso, Francisco Conde, aseguro este jueves en una reunión con alcaldes y portavoces de la comarca de A Ulloa, que el futuro de la empresa Altri en Palas de Rei "xa estaría garantido de estar Alberto Núñez Feijóo no Goberno".

En este senido, añadió que "se goberna Núñez Feijoo, gaña Lugo e gañamos todos". El Partido Popular, al igual que la Xunta de Galicia y que la propia Altri, mostraron desde el primer momento su máxima implicación para conseguir que la fábrica de fibras textiles sostenibles sea una realidad en la provincia de Lugo, un proyecto que promete ser transformador a nivel industrial y social. La compañía portuguesa quiere ejecutar el proyecto en Galicia, pero se está encontrando con diversas dificultades, sobre todo en el aspecto de las subvenciones.

"O Goberno de Pedro Sánchez non concedeu os fondos europeos que precisa a iniciativa para a súa construción e posta en marcha, cando o Executivo portugués xa ten comprometido fondos europeos para as novas iniciativas industriais de Altri no seu país", subrayó Conde, que conoce bien el proyecto porque hasta ahora era vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía e Industria.

En esto sentido, "Sánchez incumpre unha vez máis a súa palabra, pois case un ano despois da súa reunión co presidente da Xunta de Galicia na que se comprometeu a apoiar o proxecto de Altri, non hai resposta nin un posicionamento a favor deste proxecto", explica Conde.

"Mentres que cunhas comunidades autónomas, como é o caso de Cataluña, Valencia ou Asturias, o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez é absoluto, outras comunidades, coma Galicia, seguen á espera".

EMPLEO. "O apoio de Galicia a este proxecto de Altri é total", recordó el candidato popular, quien destacou como "moi positivo para o desenvolvemento da base industrial, a reactivación e creación de emprego no territorio, o fomento da economía circular e o desenvolvemento de novas tecnoloxías que ofrecen unha alternativa competitiva á industria téxtil".

Entre nuevos proyectos, como los de Altri y Bioflytec, y ampliación de instalaciones, como las de Jim Sports y Campomayor, la inversión prevista en Palas de Rei podrá superar los más de 830 millones de euros y la creación de cerca de 3.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Francisco Conde, además, está cada vez más en las quinielas para formar parte de un hipotético Gobierno de Feijóo en Madrid.

En una reciente intervención, el expresidente de la Xunta se refirió a que ya sabía quién iba a ser su ministro de Economía. "Ha sido uno de los mejores colaboradores que he tenido en mi vida, sin ninguna duda", manifestó Feijóo, para añadir que ahora le ha "invitado" a acompañarle en el Congreso. "A partir del mes de agosto hablaremos del Gobierno", abundó el candidato a la Presidencia.