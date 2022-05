Después de una nueva polémica y cruce de reproches entre la alcaldesa de Monterroso, la independiente Rocío Seijas, y el portavoz del grupo socialista, Rafael García, la regidora ha decidido "nun exercicio de transparencia" volver a repetir el pleno en el que se debatió la incorporación de más de 287.000 euros de remanentes al presupuesto municipal, que se celebró el pasado viernes y que el PSOE tenía previsto impugnar.

La argumentación de los socialistas para refutar esta última sesión plenaria se basa en las "ilegalidades" técnicas que, según ellos, se habrían cometido en esta convocatoria y, también, por el hecho de que la alcaldesa no permitiese la asistencia telemática de una de las concejales del PSOE.

El portavoz de los socialistas, Rafael García, explicaba este lunes que el pleno que iban a impugnar había sido convocado con carácter "urgente", pero que, sin embargo, en el orden del día no se exponían los motivos que justificasen esa urgencia, ni se preveía que la corporación se "pronunciase" sobre las razones de esa premura.

"Estabamos ante unha sesión que, polo tanto, non se axustaba á legalidade vixente", argumentó García, quien llegó a definirla de "auténtico fraude".

Para la alcaldesa, el hecho de que la secretaria del Concello, como asesora legal del mismo, diese luz verde a la celebración del pleno "significa que a sesión era válida" y criticó las, según ella, "incongruencias" de los socialistas, "xa que mentres dicían que o pleno era ilegal, participaron nos debates e, posteriormente, votaron en contra dos diferentes puntos".

Asistencia telemática. Regidora y oposición tampoco se pusieron de acuerdo sobre las razones por las que no se le dejó asistir de forma telemática a la edil socialista Isabel Vila, cuando la convocatoria sí preveía esta posibilidad.

Rafael García explicó que su grupo avisó "en tempo" sobre este hecho, "pero a alcaldesa negounos esa posibilidade, cando a convocatoria o permitía, co que limitou os dereitos fundamentais dun representante público".

La regidora dijo que, en su petición, los socialistas solo hicieron referencia a que uno de sus ediles iba a asistir de forma telemática, "pero nin nos dixeron cal deles, nin o motivo, cando é a propia lei a que establece que nestes casos é o propio concelleiro quen debe comunicar a súa asistencia telemática e explicar os motivos".

Para los socialistas la ausencia de esta edil no fue un asunto menor, ya que, al estar el bipartito de Monterroso en minoría desde que la alcaldesa cesara hace diez días al concejal independiente Germán Vázquez, "a aprobación dos remanentes produciuse tras un empate a cinco e grazas ao voto de calidade da alcaldesa", explicó García.

El portavoz del PSOE matizó, no obstante, que su grupo no se opone a las inversiones previstas con los remanentes, "senón ao que era unha sesión ilegal". Rocío Seijas, por su parte, lamentó las continuas "descualificacións" que recibe por parte de la oposición, a la que acusó de intentar "bloquear continuamente a acción do goberno con todo tipo de artimañas".

Unos y otros tendrán la posibilidad de volver a debatir sobre los remanentes el próximo jueves, en una sesión extraordinaria a las 20.30 horas. Está por ver si en esta ocasión se impone el diálogo.