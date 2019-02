El Concello de Melide se resiste a perder la Foliada

El gobierno local de Melide se desmarca de quienes lo acusan de no poner los medios adecuados para evitar que la tradicional Foliada, que este año celebraría su decimoquinta edición, deje de celebrarse.

El Concello hizo un llamamiento a los diferentes colectivos culturales e incluso a los grupos de la oposición a tomar las riendas de la organización de este encuentro de música tradicional, después de que la asociación cultural O Castelo, de la que partió esta iniciativa hace 14 años, renunciase a hacerlo esta edición por el, según ellos, poco apoyo que reciben del gobierno local. Es más, la alcaldesa de Melide, Dalia García, dijo que si no aparecía nadie dispuesto a organizar el evento, será el propio Concello el que promoverá su celebración para el último fin de semana del mes de abril.

El ofrecimiento de la alcaldesa no tuvo, sin embargo, la respuesta esperada por parte de los partidos de la oposición -PSOE y BNG-, que aprovecharon el pleno extraordinario que ellos mismos habían solicitado para lanzar duras críticas contra el gobierno local, al que reprocharon "o seu poco grao de compromiso con un dos eventos mais multitudinarios de todos cantos se celebran en Melide ao longo do ano".

El portavoz socialista, José Antonio Prado, en un vídeo que difundió a través de sus redes sociales, acusó al gobierno como "absoluto responsable" de la pérdida de la Foliada, que calificó como daño "irreparable" para la villa.

También dijo que lo que había pasado con la Foliada era una prueba más de la "ineficacia e o desprezo do goberno local pola cultura" y que todo respondía a "un plan premeditado para evitar que a Foliada siga como tal", para acabar avisando al gobierno que este evento no es algo que se haga "con talonario, senon que se fai con sentemento", algo que, según él, "o Concello non ten".

En términos semejantes se manifestó el grupo municipal del BNG, quien también lamentó la falta de apoyo por parte del gobierno local a un evento "con tanta traxectoria".

DEFENSA. Dalia García argumentó, en defensa de su equipo de gobierno, que lamentaba la decisión "unilateral" del colectivo O Castelo para dejar de organizar un evento "co que o Concello sempre colaborou tanto material como economicamente".

La regidora señaló que la falta de disponibilidad de la Praza das Coles para la jornada del domingo "non é motivo suficiente para a suspensión da Foliada", explicó que ofreció otros espacios públicos e incidió en la disponibilidad del Concello "para abrirse a calquera tipo de negociación e solución" para que este evento pueda seguir celebrándose tal y como se vino haciendo en los últimos 14 años.