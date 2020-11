El Concello de Melide remodelará con 600.000 euros la piscina climatizada

El Concello de Melide promoverá una "transformación ambiciosa" de la piscina climatizada. Incluirá tanto la reforma de las instalaciones, que el bipartito cerró en septiembre de 2019 al entender que suponían "un risco para a saúde dos usuarios", como un cambio en el modelo de gestión, ya que el gobierno local asumirá la dirección del centro.

Presentó ayer el proyecto el teniente de alcalde y edil de deportes, José Antonio Prado, que cifró en 604.000 euros (más Iva) el coste y detalló que esa inversión se acometerá con fondos municipales y recursos de la Diputación de A Coruña, aún por concretar en qué porcentajes. Su previsión es que el complejo reabra a finales del próximo verano.

Prado recalcó que era una "obrigación " poner fin a los "problemas estruturais e de mantemento" de la piscina en los últimos años, entre los que mencionó aspectos como la climatización, la ventilación, la calefacción y la gestión del agua. Añadió que el objetivo con esta reforma es que el centro deje de ser una piscina climatizada con un pequeño gimnasio y otros espacios "insuficientes" para convertirse en un gran centro deportivo.

Con ese fin, el responsable del área de deportes anunció un cambio el modelo de gestión que implicará "máis responsabilidades por parte do Concello co obxectivo de conseguir a mellor calidade posible na prestación do servizo e a mellor eficiencia no balance económico, e ata mesmo marcar a liña de xestión que deba garantir o futuro da instalación".

El bipartito cree que con el cambio del modelo de gestión dará un mejor servicio a los usuarios y se ahorrarán costes

En ese sentido, subrayó que el bipartito apuesta "pola xestión máis directa que permite a lei, asumindo a dirección da piscina, para o que adxudicaremos a xestión do persoal na parte deportiva e na técnica de mantemento".

LICITACIÓN. Prado explicó que habrá dos procesos de licitación, ambos en los primeros meses de 2021, con ese presupuesto global de 604.000 euros. Uno de ellos afectará a la reforma y mantenimiento de la instalación y el otro se centrará en los servicios deportivos para dotar el centro de personal cualificado que cubra las necesidades de la oferta municipal en ese ámbito.

Las obras en el complejo incluirán actuaciones en todos los espacios salvo en el vaso de la piscina. Así, se ampliarán el gimnasio (pasará de los 80 a los 178 metros cuadrados) y los vestuarios (de 34 a 105) y habrá dos salas de actividades dirigidas, una de 80 metros cuadrados y otra de 58. También se renovarán todas las máquinas de gimnasia y el sistema de calefacción, para que este último cumpla la normativa vigente.

Sobre el contrato de servicios deportivos, proveerá de personal a la piscina, a las escuelas deportivas, a la piscina de verano y a otras actividades organizadas por el Concello. "Aportará significativos beneficios: dirección única, aforro de custos, menos trámites e ata mellor calidade no emprego", resumió Prado