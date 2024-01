O Concello de Melide merca un terreo para aparcar ou acoller grandes citas

O Concello de Melide vén de formalizar a compra dun terreo de 4.800 metros cadrados en pleno centro da vila para albergar grandes eventos ou empregalo como aparcadoiro público, uso que se lle viña dando desde 2020, xa que fora cedido gratuítamente para estes fins por parte dos propietarios. Para a adquisición das catro parcelas que o conforman, o goberno local destinou 974.950,60 euros.

O alcalde melidao, o independente José Manuel Pérez, asegura que esta operación se xustifica na "necesidade" de dispor dun lugar céntrico para o estacionamento e para citas que reúnen unha importante cantidade de público. Ademais, incide en que "ningún terreo ten as características deste", pois atópase nun enclave "estratéxico": tras a capela de San Roque, anexo á estrada de Lugo a Santiago e próximo ao Camiño.

Pérez subliña tamén as posibilidades da zona, xa que ao pasar a ser propiedade do Concello nel pode proxectarse un párking subterráneo ou buscarlle aplicacións de interese para a veciñanza. "Pódese edificar ata 4.500 metros cadrados", destaca o rexedor. A maiores, no informe pericial de asistencia técnica en materia de urbanismo, os custos iniciais de urbanización "son baixos".

Pola súa parte, o PSOE mostrouse satisfeito pola materialización dun proxecto que nacía durante o goberno de coalición entre socialistas e Adiante Melide e lembran que, pese a que a popular Dalia García cualificou esta operación de "pelotazo urbanístico" porque outros "terreos reunían mellores condicións", os informes avalan que a compra directa está "xustificada e motivada".