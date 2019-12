El Concello de Melide condena los destrozos causados al coche de la exalcaldesa

El Concello de Melide "condena rotundamente" el acto vandálico ocurrido el sábado por la noche en la villa, cuando desconocidos causaron destrozos al coche de la exalcaldesa Dalia García, actual portavoz municipal del PP.

En un comunicado, el regidor, José Manuel Pérez, en nombre de toda la corporación, muestra su "repulsa radical a quen amosa desprezo a un dos dereitos fundamentais do ser humano como é a liberdade e trata de acobardar ao conxunto da veciñanza". "Somos unha vila que cre na convivencia pacífica, na tolerancia, na liberdade e no respecto dos Dereitos Humanos; por iso amosamos o noso rechazo a calquera tipo de manifestación da violencia e condenamos o acto acontecido do que foi vítima a nosa veciña Dalia García", añade.

Los causantes de esos destrozos en el coche de García se llevaron del interior las llaves de su casa y de la sede municipal del PP. Dos días antes de las elecciones locales, la exalcaldesa ya denunció amenazas telefónicas.