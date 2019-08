El Concello de Melide cerrará las instalaciones que albergan la piscina cubierta y gimnasio el próximo día 3 de septiembre por irregularidades en la concesión del servicio. Desde el equipo de gobierno alegan que no pueden dar más prórrogas a la actual concesionaria porque el anterior ejecutivo —liderado por la popular Dalia García— "deixou vencer por dúas veces o prazo para adxudicar a xestión das instalacións".

El teniente de alcalde y concejal de deportes, el socialista José Prado, señaló que llegaron a esta determinación después de que los servicios municipales de secretaría e intervención emitiesen un informe "concluínte de que non se podía continuar prorrogando o servizo, e cumprindo coa legalidade só cabía pechar temporalmente as instalacións".

Más de un millar de usuarios se verán afectados por esta medida y desde el Concello señalan que trabajan "para recuperar o servizo o antes posible". Explican que el contrato con la concesionaria se firmó en septiembre de 2014 y tenía una duración de cuatro años. "O 3 de setembro de 2018 ampliouse o servizo un ano máis, o máximo permitido co fin de proceder a unha nova adxudicación que non se fixo", indica Prado, quien asegura que se llegó a esta situación "pola incapacidade do anterior goberno e a deixadez de funcións. Nós estamos traballando para arranxar o problema canto antes entendendo a importancia que ten este servizo para toda a comarca".

RÉPLICA DEL PP. Desde el PP, la anterior regidora de Melide, Dalia García, anunció que pedirá un pleno extraordinario para "coñecer de primeira man a situación da piscina municipal. Señala que cuando gobernaron los populares "sempre garantimos o servizo aos veciños e parécenos unha total irresponsabilidade privar dunha prestación pública á nosa vila co único pretexto de que non está lista a licitación".

García aseguró que luchará "pola apertura das instalacións así como pola situación laboral na que o novo bipartito deixa ao persoal, totalmente desamparado como consecuencia da súa irresponsabilidade ao tomar decisións como esta sen avaliar os prexuízos que supón para a veciñanza".

Recordó que la piscina siempre fue un arma arrojadiza para la oposición —ahora en el gobierno— cuando ella era alcaldesa. "Botarlle a culpa ao goberno saínte vailles durar ben pouco aos novos responsables municipais, pois o PP cando gobernou, a pesar de que o hoxe tenente alcalde se ocupou de tirar por terra a instalación, sempre garantiu o servizo aos melidaos".