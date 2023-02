El Concello ejecuta el derribo de dos casas en el casco urbano de Melide

Dos hermanos de Melide, Víctor y María Jesús Mosteiro Soto, vieron este miércoles cómo dos inmuebles que levantaron sus padres hace 67 años quedaban a primera hora de la mañana reducidos a escombros. El Concello ejecutaba así una sentencia del TSXG, que obligaba a la demolición de ambas construcciones -situadas en la confluencia de las calles María Casares y Camiño Vello de Santiago- por haberse excedido sus propietarios en lo autorizado por la licencia de obra que pidieron cuando en 2009 decidieron hacer en ellas una reforma interior.

La historia de cómo se llegó a ese desenlace -cuando aquellos trabajos no alteraron ni a la estructura exterior ni a la altura de los edificios- tiene ciertos tintes rocambolescos aunque también un fondo dramático, como el de una mujer que, a las puertas de su jubilación, se queda ahora sin una solución habitacional.

Víctor trabaja y vive en Santiago por lo que el derribo de la vivienda no supone para él un problema residencial, pero en el caso de María Jesús, la situación cambia porque "a punto de xubilarse do seu traballo de interna na Coruña, só tiña esta casa para vivir e coa pensión que lle queda non lle dá para meterse noutro sitio", advertían sus familiares.

Los afectados, que también deberán hacer frente a los 24.000 euros en los que se ha adjudicado la demolición, insistían en que si los trabajos que dieron lugar al expediente se hubiesen realizado hoy en día, "coa actual normativa serían totalmente legais".

Pero más allá de lo "excesiva" que puedan considerar la sentencia, los afectados criticaban la actuación del gobierno local en este asunto. Este miércoles, ya no valoraban si el Concello hubiese podido evitar o no el derribo, pero sí mostraban su malestar porque "María Jesús queda agora sen a súa casa e o Concello desenténdese e non lle dá máis opción que acudir a servizos sociais, Cáritas ou Cruz Vermella".

El derrumbe de estos dos inmuebles también ha sido el culmen de un conflicto que desde muchos meses atrás ha contribuido a tensar, todavía más, las difíciles relaciones que mantienen el bipartito local -formado por Adiante Melide y PSOE- y la oposición del Partido Popular.

Cuando ya se estaba ejecutando la demolición, el regidor, José Manuel Pérez, reconocía que el de ayer era para él "un pésimo día", porque, según reconocía, "ningún alcalde quere tirar a casa de ningún veciño".

Responsable subsidiario

Noobstante, José Manuel Pérez afirmaba que la ejecución del derribo se debía a la obligación "subsidaria" que tiene el Concello de ejecutar "unha condena en firme", a la vez que remarcaba que el conflicto venía de 2009 y que se arrastró durante sucesivos mandatos, "atopándonos con este problema cando chegamos á alcaldía en 2019".

El regidor también lamentaba que la orden de ejecutar la sentencia llegase al gobierno local en 2021 "poucos meses antes de que estivese a punto de prescribir", por lo que, según reconocía, "atopámonos coas mans atadas e coa única posibilidade de acatar a orde, porque do contrario estaríamos facendo unha ilegalidade".

Para la portavoz del grupo municipal del PP, Dalia García, la ejecución de la sentencia del TSXG era algo a lo que, llegados a este punto, "xa non se podía evitar, porque as sentenzas, aínda neste caso inxusta, hai que acatalas".

La popular criticó, sin embargo, al gobierno local, al que acusó de actuar con "nocturnidade e aleivosía" en este caso. García recordó que el Concello nunca advirtió a los afectados de los pasos previos a la demolición, "procedendo a cortar servizos como a luz ou a auga sen previo aviso" o evitando informarlos sobre los propios trabajos de demolición "ata unha poucas horas antes e empezándoos ás oito da mañá para que os afectados non poidesen reaccionar".

Dalia García también criticó el hecho de que el Concello adjudicase la demolición mediante "procedemento directo" y señaló que desde su grupo seguirán demandando "a necesidade de poñer urxentemente ao alcance dos afectados os recursos habitacionais oportunos".