El Concello de Antas de Ulla aprueba 46.000 euros para dos dedicaciones parciales

El pleno de organización del Concello de Antas de Ulla aprobó por unanimidad las asignaciones para el actual ejercicio, que supondrán un montante económico de 46.464 euros. Esta cantidad se repartirá entre dos dedicaciones parciales, una para la alcaldesa, la socialista Pilar García Porto, de 23.232 euros y otra cantidad similar para otro de los concejales del gobierno.

La regidora destacó que esta cantidad destinada para los salarios del grupo de gobierno supone una reducción del gasto de un 20% con relación al anterior mandato con el PP, concretamente 11.617 euros menos.

"Estamos profundamente comprometidos co futuro do noso pobo e este aforro nas arcas municipais reverterá noutro tipo de iniciativas prioritarias para a nosa veciñanza", subrayó la alcaldesa. García Porto también reconoció que esta reducción en el gasto se corresponde "cun acto de coherencia política", ya que la bajada de población que sufrió Antas de Ulla en los últimos años se tradujo también "nunha reducción da propia corporación municipal, que pasou de once a nove concelleiros". En este sentido, subrayó que el objetivo del nuevo gobierno es "equilibrar o gasto e optimizar os recursos para, deste xeito, ser o máis eficientes posible".

Junto a las nuevas asignaciones salariales, el pleno también acordó dotar de más competencias a la junta de gobierno. Las sesiones de este órgano tendrán una periodicidad quincenal, ya que se celebrarán a las 13.00 horas del primer y tercer jueves de cada mes, siempre que no sea festivo.

Formarán parte de esta junta de gobierno los concejales José Manuel Quintá Rojo, quien además ejercerá de teniente de alcaldesa, y José Ouro Mariño.

Los plenos ordinarios se fijan cada dos meses, en lugar de cada tres, y se iniciarán a las 20.00 horas, en lugar de a las 13.00 como se venía haciendo hasta ahora. Con esta medida "preténdese que os veciños que queiran acudir teñan máis facilidades para poder facelo", aseguró García Porto. Estas sesiones plenarias serán el último jueves de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. La asignación que recibirán los concejales por asistir a plenos y comisiones es de 60 euros.

En cuanto a competencias de gobierno, José Manuel Quintá Rojo llevará Cultura y Deportes; Ana María Guerreiro, Servizos Sociais, Xuventude e Familia; José Ouro, Servizos Municipais, Medio Rural e Promoción do Territorio, y José Manuel Almuiñas, Obras e Infraestruturas.