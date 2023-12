El Concello de Antas iniciará 2024 con un presupuesto de más de 3,8 millones de euros

El Concello de Antas de Ulla contará con un presupuesto para 2024 de 3.847.226,62 euros. Las cuentas fueron aprobadas en el último pleno ordinario, con el voto a favor del equipo de gobierno, en manos del PSOE, mientras que la oposición del PP votó en contra.

La regidora ulloana, Pilar García Porto, indicó que esta es la primera vez que se aprueba en el municipio "un orzamento en tempo e forma, o que nos permitirá que poida entrar en vigor xa a partir do día 1 de xaneiro".

Sobre las cuentas, Pilar García subrayó "o importante esforzo" realizado para poder materializarlas y, en líneas generales, aseguró que se tratan de unas cifras "moi realistas", en las que se puso especial énfasis en el control "do gasto corrente".

La alcaldesa criticó "a caótica xestión económica do anterior goberno" del popular Javier Varela, "o que nos obrigou a un redeseño total da parte económica do Concello, co fin de que poidamos traballar con realismo e co obxectivo de ser realmente útiles para os veciños".

García Porto señaló, en este sentido, "que o capítulo de ingresos é no que máis traballamos", ya que ha sido necesario aprobar la actualización de tasas y la derogación de ordenanzas, "cuxos rexistros nalgúns casos aínda aparecían en pesetas".

Así durante el pleno se abrobó la actualización de impuestos relativos a vehículos, recogida de residuos, tasas de agua, licencias de animales potencialmente peligrosos, Ibi o IAE, además de introducir importantes novedades en el apartado de bonificaciones con el fin de apoyar todas aquellas iniciativas "vinculadas á creación ou mantemento do emprego e as explotacións agropecuarias".

En el capítulo de gastos, el de personal supone uno de los más elevados, concretamente, 1.337.966 euros, incluyéndose en este apartado los 20 trabajadores del SAF, "un servizo a cuxo mantemento seguiremos a dedicar todo o esforzo que sexa necesario", explicó Pilar García Porto.

En lo que se refiere a inversiones reales, la regidora destacó la partida de 1.414.805 euros, que se destinará a "mellorar a calidade de vida dos veciños".

Casa de la cultura

Pilar García Porto también destacó la reforma de la casa de la cultura como una de las actuaciones "irrenunciables" a ejecutar durante el próximo ejercicio. Para poderla llevar a cabo, el Concello decidió suscribir un préstamo de 850.000 euros, "debido a que os fondos recibidos polo anterior goberno por parte da UE para este fin foron destinados a outras partidas, como o pago de facturas atrasadas".

Ante esta situación, Pilar García señaló que lo único que podía hacer el Concello era devolver esa subvención y no hacer la obra o asumir este adeudamiento para poder ejecutarla.