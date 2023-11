Colores para borrar los muros de la cárcel

Alberto dice que lo que más le gusta es el deporte, concretamente el fútbol, pero que siempre le tiró la pintura aunque las circunstancias lo apartaron de ella. Es uno de los 250 internos del centro penitenciario de Monterroso y fue precisamente la cárcel la que le permitió abrir las puertas a una habilidad hasta ahora poco menos que dormida. Pinta mejor de lo que cree y todos lo saben menos él. Alberto asegura que al lado de profesionales todo es más sencillo. Se refiere a Xavi, el artista -Javier Rey, vecino de Monterroso desde hace unos seis años-, con el que mano a mano trajo a la vida a Charles Chaplin, Tina Turner, Rosalía de Castro, Bob Marley y Castelao a través del color.

No son muchos los que pueden entrar en el centro sociocultural de una prisión, pero para quienes hacen su vida allí, en ese espacio está su particular salida al mundo exterior. Las paredes del de Monterroso eran de color crema y suelo gris. Ahora rebosan vida. Los naranjas, los rojos y los amarillos hablan de fuerza, la de Chaplin en El chico, la de Turner, la de una poeta que en la Galicia del siglo XIX se hizo un nombre que perdura siglos. Hablan también de fuerza, y esperanza, los azules, los verdes y los violetas, el Bob Marley que de un barrio pobre se hizo icono de toda una cultura y el Castelao de la retranca, el que no se fue ni con un océano de por medio.

El PROCESO. Explican Félix Rodríguez y Carlos Rodríguez, director y subdirector del centro penitenciario, que las ideas sobre qué había que plasmar en aquel gotelé brotaron entre todos, entre directiva e internos. "Sabíamos que había que representar el cine, la música, el teatro y la literatura", cuenta Carlos, "eran paus que tiñamos que tocar e os primeiros personaxes que saíron foron Chaplin e Rosalía", remata Félix.

Sobre el proceso de creación, que duró unos tres meses, Xavi detalla que primero fue la tiza y luego el color, pensado cada uno por la posición del círculo cromático, y que los retratos, que ocupan la pared de arriba a abajo, se componen de figuras geométricas. "Lo peor fue el primero, Chaplin, y luego ya fue casi rodado", relata el artista, mientras que el aprendiz agrega que pintar en gotelé "no es nada fácil" y que hay zonas que llevan "hasta tres capas".

"O 80% do traballo foi de Xavi e Alberto", indica a su vez el director del centro, quien añade que "para os próximos proxectos queremos seguir contando con Alberto", pensando ya en acondicionar la entrada del centro sociocultural con otro mural. El aludido parece de acuerdo: "Al pintar te evades del lugar en el que estás, el tiempo en prisión se pasa más rápido. Fue una oportunidad única, que confiasen en mí para hacerlo es algo que agradezco mucho", así que "si hay más proyectos, me apunto".

RELACIÓN CON EL PUEBLO. "Temos moi boa relación co pobo de Monterroso desde o principio", cuenta el responsable del centro penitenciario. Muestra de ello es la forma en que llegó Xavi a este proyecto, a través de una alumna de su taller de arte -situado también en Monterroso- que trabaja en la prisión.

Más allá de él, son muchos los vecinos, las asociaciones, los artistas o los deportistas que han llevado su experiencia o su talento a la cárcel. "Aquí acollemos exposicións, teatro, charlas, concertos... Agora está vindo o grupo de percusión Latexos", cuenta el director, que junto a sus compañeros de la directiva sigue peleando por borrar los muros de prisión.

La receta para conseguirlo pasa por la reinserción y la eliminación de estereotipos. Con ese objetivo, de puertas para adentro se imparten carpintería de madera y metálica, un taller de manipulados, cursos y, próximamente, arrancará el call center.

También se dan asignaturas de la enseñanza obligatoria a través del centro de Educación para Adultos (Epa), que cuenta con un centenar de alumnos, se da jardinería y se trabaja en terapia. ¿El método? Un cachorro que pronto vendrá a sustituir a los dos labradores que hicieron esa labor hasta su fallecimiento. "Resumindo", dice Félix Rodríguez, "o que queremos é que os internos se reinserten e que os de fóra nos vexan para acabar con ideas preconcibidas".