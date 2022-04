Colectivos de A Ulloa denuncian la tala de castaños y robles centenarios

Asociaciones y colectivos de la comarca de A Ulloa denunciaron este jueves la tala "indiscriminada" de castaños y robles en la zona, algunos de ellos centenarios, que se está produciendo en las últimas semanas, y que responde al proceso de deterioro del paisaje de las últimas décadas. Agrocuir, Fiadeira, Instituto de Estudos Ulloáns, Os Lobos, O Zuleiro, Quercus Sonora, Son D'Aldea o Vintecinco Xastres son algunas de las entidades que dirigieron un manifiesto a la Consellería de Medio Rural "para que se poña fin a este desleixo".

"A comarca da Ulloa gardaba, ata non hai moito, unha reserva importante de fragas, soutos e carballeiras e un rico sotobosque que cubría grandes extensións de territorio", indica el comunicado, que también hace referencia a los saberes de una generación, la de los más mayores, que alertaba de "non cortar os carballos das chousas, a non ser en caso de necesidade". "Hoxe, paradoxo!, cando estamos no tempo de maiores recursos e maior formación, parece non haber lei nin administración", critican en su escrito, al tiempo que denuncian la falta de vigilancia ante actuaciones de este tipo.

Las entidades se refieren a las talas realizadas en las últimas semanas como actuaciones llevadas a cabo "de maneira desaforada", y advierten que algunos de los árboles talados bien podrían estar incluidos en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras.

"Parece non haber lei nin administración", critican los colectivos, que denuncian la falta de vigilancia ante actuaciones de este tipo

Las entidades indican que, desde los años sesenta, el paisaje de la comarca se fue deteriorando, y que se implantaron "sen control ningún repoboacións con pinos e eucaliptos, tamén en terras de pasto e de labranza".

En el escrito, los colectivos preguntan a la consellería con qué criterios se autorizaron estas cortas de castaños y robles centenarios. "Agoniza unha xeración de cultura milenaria que xestionou con respecto fragas, carballeiras, soutos e chousas, e con elas o patrimonio boscoso que tanto custou conservar", indican.

SOLASTAGIA. Una de las vecinas firmantes del manifiesto se refirió al término "solastagia" para indicar el sentir general de los habitantes de A Ulloa. La solastagia, acuñada por el filósofo Glenn Albrecht en el año 2005, se refiere a la angustia, estrés mental y existencial causado por el deterioro medioambiental en los vecinos de los lugares afectados.

"É un trastorno xa aceptado por moitos profesionais da saúde mental; trastorno que xa se padece moito en Galicia e que irá en aumento", comenta esta vecina. "Cando o descubrín, puxen nome ao que eu sentía, porque penso que somos moitas as persoas que xa non nos sentimos identificadas cunha Ulloa que está moi arrasada polo eucalipto", comenta. "Temos que ser conscientes de que estamos perdendo unha paisaxe que viña dende o neolítico", afirma.